



Yerlerinden edilen Münbiçliler, terör örgütünün Haseke, Rakka, Deyrizor illeri ile Halep kırsalında işgal ettiği bölgelerde 11 Haziran'da düzenleyeceği sözde yerel seçim planıyla Suriye'yi bölmeyi amaçladığını belirtti.

PKK/YPG işgalinden kaçarak Cerablus ilçesine göçmek zorunda kalan Abdulrahim Ömer, "SDG olarak adlandırılan bu yapı, Münbiç halkını hiçbir şekilde temsil etmiyor. Münbiç'e girerek ifade özgürlüğünü ve hakların kullanımını kısıtladı, kendisine bağlı kişileri kullanarak terörist ve ayrılıkçı gündemlerini uyguladı." diye konuştu.

Halkın kabul etmediği terör örgütünün, halk ve Münbiç için yapılacağını öne sürdüğü sözde seçimler düzenlemeye çalıştığına dikkati çeken Ömer, "Bu seçimler, Münbiç halkı için sadece bir oyun. Münbiç içindeki ve zorla göç ettirilen halk tarafından kabul edilmeyecek. Yine aynı şekilde, bu yapının hizmetinde olan görünüşte Münbiçli kişiler, sadece bu aşırı terörist ve ayrılıkçı partinin çıkarlarına hizmet edecek." şeklinde konuştu.

Ömer, "Bu yapı, ülkenin demografisini değiştirmeye çalışan dış gündemlere hizmet edip gençleri uyuşturucuya bulaştırarak yozlaştırmaya çalışıyor. Bu gerçekler doğrultusunda bizler, Münbiç'in dışına sürgün edilen halk, bu sahte seçimleri ve bu yalanları reddediyoruz. Münbiç halkı, bu tiyatroyu reddediyor ve bu terörist partiyi, sadece çocukları ve kadınları askere alan, halkları yozlaştıran ve ahlaki değerlere savaş açan bir yapı olarak tanımlıyor." ifadelerini kullandı.

Abdulrahim Ömer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, Münbiç'in sürgündeki evlatları olarak, zorla çıkarıldığımız topraklarımız ve ülkemiz için insan haklarını savunan ve barışı destekleyen tüm toplumlardan bu terörist partinin Münbiç'ten çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu, sadece benim değil tüm özgür Suriye halkının ve özellikle Münbiç halkının sesidir."