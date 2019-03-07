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Mardin'de Başkan Erdoğan coşkusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Mardin mitinginde coşkulu kalabalığa hitap etti.

07.03.2019 15:12 - Son Güncelleme: 07.03.2019 15:45
Mardin'de Başkan Erdoğan coşkusu

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Mardin'de miting gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Mardin'de Başkan Erdoğan coşkusu

HDP'nin yüksek oy aldığı Mardin, Başkan Erdoğan'ı bağrına bastı.

Mardin'de Başkan Erdoğan coşkusu

SİİRT'TE DİKKAT ÇEKEN PANKART

Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Siirt'te Türkçe, Kürtçe ve Arapça "Şehrimize hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı. Mitingin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Tenzile Ana, Emanetin Emanetimizdir" yazılı dev pankartın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı Türkçe, Kürtçe ve Arapça "Şehrimize hoş geldiniz" yazılı pankart asıldı.

Mardin'de Başkan Erdoğan coşkusu
Mardin'de Başkan Erdoğan coşkusu
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