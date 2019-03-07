Mardin'de Başkan Erdoğan coşkusu

SİİRT'TE DİKKAT ÇEKEN PANKART

Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Siirt'te Türkçe, Kürtçe ve Arapça "Şehrimize hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı. Mitingin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Tenzile Ana, Emanetin Emanetimizdir" yazılı dev pankartın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı Türkçe, Kürtçe ve Arapça "Şehrimize hoş geldiniz" yazılı pankart asıldı.