Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği

Burada konuşan Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bu hafta her salonda kadınların sorunları konuşuluyor. İnanıyorum ki onlarca yıl da konuşulmaya devam edecek. Ben de bu sefer istedim ki bu anlamlı günde merhametin, vicdanın, fedakarlığın yuvalandığı yürekleri misafir edelim. Merhameti kalplerinin içine bir astar gibi geçirmiş koruyucu ailelerimiz ile tanışalım, gösterdikleri yüce gönüllülük için onları da tebrik edelim." ifadesini kullandı.