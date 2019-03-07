Başkan Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Utan, utan Avukatlarımı da görevlendirdim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor bir şey bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Dün Denizli'de utanmadan sıkılmadan benim terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Onların bu yalanıyla ilgilenecekler.'' dedi.
Başkan Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Utan, utan Avukatlarımı da görevlendirdim07.03.2019 16:25
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