Başkan Erdoğan: Mardin'i endüstri bölgesi olarak ilan ediyoruz 07.03.2019 16:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Mardin'i geçtiğimiz sene 710 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Huzur ortamı sürdükçe Mardin'in otelleri konakları turistle dolup taşmaya devam edecektir. Yeter ki bu terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Mardin'i endüstri bölgesi olarak ilan ediyoruz. Yüksek katma değerli üretim Mardin'in gücüne güç katacak.'' dedi.