Diyanet İşleri Regaip Kandili ibadetleri faziletleri duası - Regaip Kandili namazı kaç rekattır nasıl niyet edilir
3 ayların başlangıcı olan ve Ramazan ayının müjdecisi olan Regaip Kandil'i geldi çattı. Regaip Kandili gecesi okunacak dualar oldukça merak ediliyor. Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar hangileri, Regaib kandili namazı kaç rekat, ne zaman ve nasıl niyet edilerek kılınır. Kandil duası ve kandil namazını hazırladık.
Regaip gecesinde yerine getirilen ibadetler Allah katında misliyle karşılık buluyor. Bu özel geceyi ibadet ve dualarla geçiren milyonlarca müslüman günahlarının affı için Allah'tan yardım diliyor. Peki Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? Regaip Kandili'nde hangi dualar okunmalı? İşte İslam aleminin dört gözle beklediği gecede yapılması gerekenler...
Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşlenen sevapların kat kat daha fazla olacağı ve edilen duaların kabul olacağına inanılan bu kutsal gün hakkında internette birçok araştırma yapılıyor. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar nelerdir, nasıl ibadet edilmesi gerekir gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte tüm ayrıntılar... Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin önemini şu şekilde anlattı. "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.
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REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
1. Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2. Peygamber Efendimiz (sav)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.