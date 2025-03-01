Dünya dün (28 Şubat) siyaset tarihinde eşine rastlanmamış bir olaya şahitlik etti.
TRUMP VE ZELENSKİY BİRBİRİNE GİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Beyaz Saray'da kameralar önünde birbirine girdi. Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı.
KRİTİK ZAMANDA KRİTİK TOPLANTI
Yaşanan tartışma dünya gündemine bomba gibi düştü. Avrupa Zelenskiy'den yana tavır aldı. Tam da bu gündemin gölgesinde Londra'da kritik bir toplantı gerçekleştirilecek.
BAKAN FİDAN KATILACAK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen 2 Mart 2025 tarihinde Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak.
Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki güncel gelişmeler ile Avrupa güvenliği bağlamındaki hususların ele alınması öngörülmekte. Söz konusu toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra, Ukrayna, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Romanya ile NATO ve AB davet edildi.
Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı ivedilikle sonlandırmak amacıyla Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanlarıyla 12 Şubat 2025 tarihinde yaptığı doğrudan temaslar ile ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında 18 Şubat 2025 tarihinde Riyad'da gerçekleştirilen görüşmeyle başlayan süreç karşısında yeni bir pozisyon belirlemek amacıyla Avrupa arasında başlayan konferanslar silsilesinin devamı olarak görülüyor...
Bu çerçevede, Fransa önce 12 Şubat'ta Almanya ve Polonya (Weimar Üçlüsü) ile İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra Ukrayna'nın katılımıyla Dışişleri Bakanları düzeyinde Avrupa güvenliğinin görüşüldüğü bir toplantı düzenlemişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Rusya heyetleri arasında 18 Şubat'ta düzenlenen toplantının hemen öncesinde 17 Şubat'ta Paris'te bu kere Almanya, Polonya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka Başbakanları ile AB Konseyi Başkanı Costa, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin katılımıyla bir toplantı gerçekleşmişti.
TÜRKİYE NE MESAJ VERECEK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Londra'da vereceği mesajlar da oldukça kritik. Avrupa ve ABD'nin yarıldığı "Ukrayna" meselesinde tüm taraflar ile temas kurabilen Türkiye en önemli aktörlerden olacak.
Bu kapsamda Bakan Fidan'ın şu 5 mesajı vermesi bekleniyor:
Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması.
ABD Başkanı Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil, RusyaUkrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve ülkemizin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması.
Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit etmesi.
2022 yılının Mart ayında Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunun altını çizmesi.
Önümüzdeki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiğini vurgulaması.
TÜRKİYE TEMASLARI HIZLANDIRDI
Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik son dönemde artan girişimlerle mütenasip olarak görüşme trafiği hız kazandı. Bu çerçevede, son dönemde Başkan Erdoğan, 18 Şubat 2025 tarihinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Türkiye'de ağırladı.
Ziyarette Erdoğan ve Zelenskiy'nin şemsiyeli pozu dünya basınında geniş yer buldu.
Dışişleri Bakanı Fidan ise Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la önce 20 Şubat 2025 tarihinde Johannesburg'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, ardından 24 Şubat'ta Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın ayrıca, 14-16 Şubat 2025 tarihlerindeki Münih Güvenlik Konferansı marjında görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Trump'ın RF ve Ukrayna'dan sorumlu Özel Temsilcisi Keith Kellogg'la meseleyi ele alma imkanı olmuştu. Öte yandan Türkiye'nin çabaları ile ABD ile Rusya İstanbul'da masaya oturdu. ABD büyükelçiliğinde yapılan 6 buçuk saatlik görüşmenin ardından Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı. Rusya'nı Washington büyükelçisinin, İstanbul'daki toplantıda Rus heyetin lideri Alexander Darchiyev oldu.