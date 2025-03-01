Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki güncel gelişmeler ile Avrupa güvenliği bağlamındaki hususların ele alınması öngörülmekte. Söz konusu toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra, Ukrayna, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Romanya ile NATO ve AB davet edildi.



Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı ivedilikle sonlandırmak amacıyla Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanlarıyla 12 Şubat 2025 tarihinde yaptığı doğrudan temaslar ile ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında 18 Şubat 2025 tarihinde Riyad'da gerçekleştirilen görüşmeyle başlayan süreç karşısında yeni bir pozisyon belirlemek amacıyla Avrupa arasında başlayan konferanslar silsilesinin devamı olarak görülüyor...



Bu çerçevede, Fransa önce 12 Şubat'ta Almanya ve Polonya (Weimar Üçlüsü) ile İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra Ukrayna'nın katılımıyla Dışişleri Bakanları düzeyinde Avrupa güvenliğinin görüşüldüğü bir toplantı düzenlemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Rusya heyetleri arasında 18 Şubat'ta düzenlenen toplantının hemen öncesinde 17 Şubat'ta Paris'te bu kere Almanya, Polonya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka Başbakanları ile AB Konseyi Başkanı Costa, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin katılımıyla bir toplantı gerçekleşmişti.

TÜRKİYE NE MESAJ VERECEK Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Londra'da vereceği mesajlar da oldukça kritik. Avrupa ve ABD'nin yarıldığı "Ukrayna" meselesinde tüm taraflar ile temas kurabilen Türkiye en önemli aktörlerden olacak. Bu kapsamda Bakan Fidan'ın şu 5 mesajı vermesi bekleniyor: Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması. ABD Başkanı Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil, RusyaUkrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve ülkemizin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması. Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit etmesi. 2022 yılının Mart ayında Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunun altını çizmesi. Önümüzdeki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiğini vurgulaması.