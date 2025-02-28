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İstanbul'daki barış zirvesi ilk meyvesini verdi: Rusya ABD'ye büyükelçi atadı

İstanbul'da Rus ve ABD heyetlerinin yaptığı görüşme ilk meyvesini verdi. İstanbul'da ABD büyükelçiliğinde yapılan 6 buçuk saatlik görüşmenin ardından Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı. Rusya'nı Washington büyükelçisinin, İstanbul'daki toplantıda Rus heyetin lideri Alexander Darchiyev olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:46 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 17:18
İstanbul’daki barış zirvesi ilk meyvesini verdi: Rusya ABD’ye büyükelçi atadı

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İstanbul'da kurulan ve ABD ile Rus heyetlerinin bir araya geldiği barış masası ilk meyvesini verdi.

ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme için Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına ulaştı, AAABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme için Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına ulaştı, AA

RUSYA ABD'YE BÜYÜKELÇİ ATADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki Rus heyetinin başkanı Alexander Durchiev'in yeni ABD büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

Alexander Durchiev, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüAlexander Durchiev, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMEDE RUS HEYETİN BAŞKANIYDI

İstanbul'da gerçekleştirilen ve 6 saat süren görüşmelerde Rus heyetinin başkanlığını yapan Alexander Darchiev'in ABD'deki görevine başlamasının beklendiği bildirildi.

Rusya ABD'ye büyükelçi atadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamayı "ABD tarafı, Darchiev'in Rusya'nın yeni ABD büyükelçisi olarak atanmasına izin verdi." ifadeleriyle duyurdu.

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