İstanbul’daki barış zirvesi ilk meyvesini verdi: Rusya ABD’ye büyükelçi atadı

İstanbul'da kurulan ve ABD ile Rus heyetlerinin bir araya geldiği barış masası ilk meyvesini verdi.

ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme için Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına ulaştı, AA

RUSYA ABD'YE BÜYÜKELÇİ ATADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki Rus heyetinin başkanı Alexander Durchiev'in yeni ABD büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

Alexander Durchiev, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMEDE RUS HEYETİN BAŞKANIYDI

İstanbul'da gerçekleştirilen ve 6 saat süren görüşmelerde Rus heyetinin başkanlığını yapan Alexander Darchiev'in ABD'deki görevine başlamasının beklendiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamayı "ABD tarafı, Darchiev'in Rusya'nın yeni ABD büyükelçisi olarak atanmasına izin verdi." ifadeleriyle duyurdu.