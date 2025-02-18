Zelenskiy’e Türk şemsiyesi! Avrupa ve ABD Ukrayna’dan temsilci olmadan toplandı Başkan Erdoğan Külliye’de ağırladı

Paris, bu kapsamda dün önde gelen Avrupa devletlerinin katıldığı olağanüstü güvenlik zirvesine ev sahipliği yaptı.

Rusya ile ABD arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin diplomatik müzakerelerin arttığı bir dönemde Avrupalı devletler, "Ukrayna'da barışın Avrupasız sağlanamayacağını" savunuyor.

UKRAYNA İÇİN GÜVENLİK GARANTİSİ Avrupalı liderler dün Kiev gündemiyle Paris'te bir araya geldi. Ukrayna'da yaklaşık 3 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temaslar artarken, kıtanın güvenliğinden endişe eden Avrupalı devletler Paris'te katıldıkları olağanüstü zirvede barışın kıta ülkeleri olmadan sağlanamayacağını vurgulayarak, ABD'den Ukrayna için güvenlik garantisi istedi.

Avrupalı liderler Paris'te bir araya gelirken Ukrayna'dan hiçbir temsilci görüşmede yer almadı. (İHA)

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere başladı. Görüşmede, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al-Saud i (sol 4), Rus heyetinden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sağda), Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov (sağ 2), ABD heyetinde ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio (sol 2), Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz (sol 3) ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff (solda) yer aldı. (AA)

ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin bugün Suudi Arabistan'da bir araya geldi.

TRUMP UKRAYNA'DAN DİYET İSTİYOR



Avrupalı liderler gibi Biden döneminde verilen desteğin diyetini isteyen ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak istediklerini belirtmişti.