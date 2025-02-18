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Zelenskiy'e Türk şemsiyesi! Avrupa ve ABD Ukrayna'dan temsilci olmadan toplandı Başkan Erdoğan Külliye'de ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya arasında barış görüşmelerinin başlayacağını açıklamasının ardından Avrupalı liderler dün Kiev gündemiyle Paris’te ABD ve Rusya heyetleri ise bugün Riyad'da bir araya geldi. İki zirvede de Ukrayna temsilcisi yer almazken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i resmi törenle karşıladığı sırada verilen fotoğraf ise "Ukrayna'ya Türk şemsiyesi" değerlendirmelerine neden oldu.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:02 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:22
Zelenskiy’e Türk şemsiyesi! Avrupa ve ABD Ukrayna’dan temsilci olmadan toplandı Başkan Erdoğan Külliye’de ağırladı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Avrupa ve Washington yönetimi arasında Ukrayna krizi patlak verdi.

    Avrupalı liderler Paris'te bir araya gelirken Ukrayna'dan hiçbir temsilci görüşmede yer almadı. (İHA)Avrupalı liderler Paris'te bir araya gelirken Ukrayna'dan hiçbir temsilci görüşmede yer almadı. (İHA)

    UKRAYNA İÇİN GÜVENLİK GARANTİSİ

    Avrupalı liderler dün Kiev gündemiyle Paris'te bir araya geldi. Ukrayna'da yaklaşık 3 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temaslar artarken, kıtanın güvenliğinden endişe eden Avrupalı devletler Paris'te katıldıkları olağanüstü zirvede barışın kıta ülkeleri olmadan sağlanamayacağını vurgulayarak, ABD'den Ukrayna için güvenlik garantisi istedi.

    DERTLERİ UKRAYNA DEĞİL AVRUPA'NIN ÇIKARLARI

    Rusya ile ABD arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin diplomatik müzakerelerin arttığı bir dönemde Avrupalı devletler, "Ukrayna'da barışın Avrupasız sağlanamayacağını" savunuyor.

    Paris, bu kapsamda dün önde gelen Avrupa devletlerinin katıldığı olağanüstü güvenlik zirvesine ev sahipliği yaptı.

    ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere başladı. Görüşmede, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al-Saud i (sol 4), Rus heyetinden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sağda), Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov (sağ 2), ABD heyetinde ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio (sol 2), Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz (sol 3) ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff (solda) yer aldı. (AA)ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere başladı. Görüşmede, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al-Saud i (sol 4), Rus heyetinden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sağda), Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov (sağ 2), ABD heyetinde ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio (sol 2), Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz (sol 3) ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff (solda) yer aldı. (AA)

    ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin bugün Suudi Arabistan'da bir araya geldi.

    TRUMP UKRAYNA'DAN DİYET İSTİYOR

    Avrupalı liderler gibi Biden döneminde verilen desteğin diyetini isteyen ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak istediklerini belirtmişti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)

    BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

    Bu süreçte ABD ve Avrupa'nın aksine hem Rusya Devlet Başkanı Putin ile lider diplomasisi yürüten Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi savaşın merkezinde yer alan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Ankara'ya davet etti.

    Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)

    Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)

    Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)

    Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)

    UKRAYNA'YA TÜRK ŞEMSİYESİ

    Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i resmi törenle karşıladığı sırada verilen fotoğraf ise "Ukrayna'ya Türk şemsiyesi" değerlendirmelerine neden oldu.

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