Zelenskiy’e Türk şemsiyesi! Avrupa ve ABD Ukrayna’dan temsilci olmadan toplandı Başkan Erdoğan Külliye’de ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Avrupa ve Washington yönetimi arasında Ukrayna krizi patlak verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Avrupa ve Washington yönetimi arasında Ukrayna krizi patlak verdi.
UKRAYNA İÇİN GÜVENLİK GARANTİSİ
Avrupalı liderler dün Kiev gündemiyle Paris'te bir araya geldi. Ukrayna'da yaklaşık 3 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temaslar artarken, kıtanın güvenliğinden endişe eden Avrupalı devletler Paris'te katıldıkları olağanüstü zirvede barışın kıta ülkeleri olmadan sağlanamayacağını vurgulayarak, ABD'den Ukrayna için güvenlik garantisi istedi.
DERTLERİ UKRAYNA DEĞİL AVRUPA'NIN ÇIKARLARI
Rusya ile ABD arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin diplomatik müzakerelerin arttığı bir dönemde Avrupalı devletler, "Ukrayna'da barışın Avrupasız sağlanamayacağını" savunuyor.
Paris, bu kapsamda dün önde gelen Avrupa devletlerinin katıldığı olağanüstü güvenlik zirvesine ev sahipliği yaptı.
ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin bugün Suudi Arabistan'da bir araya geldi.
TRUMP UKRAYNA'DAN DİYET İSTİYOR
Avrupalı liderler gibi Biden döneminde verilen desteğin diyetini isteyen ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak istediklerini belirtmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Bu süreçte ABD ve Avrupa'nın aksine hem Rusya Devlet Başkanı Putin ile lider diplomasisi yürüten Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi savaşın merkezinde yer alan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Ankara'ya davet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
UKRAYNA'YA TÜRK ŞEMSİYESİ
Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i resmi törenle karşıladığı sırada verilen fotoğraf ise "Ukrayna'ya Türk şemsiyesi" değerlendirmelerine neden oldu.