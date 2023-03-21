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Kız Kulesi'nde sona doğru! Restorasyon yapılmadan önce duvarlarında midye kabuğu vardı

İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı idaresinde başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. 5 şiddetinde yıkılacak kadar çürüyen kulede zemin güçlendirme işlemi yapıldı. Öte yandan Kız Kulesi'nin restore edilmeden önceki fotoğraflarında kolon demirlerinin açığa çıktığı ve betonunda deniz kumu ile midye kabuklarının olduğu görüldü.

21.03.2023 13:58 - Son Güncelleme: 21.03.2023 13:58
Kız Kulesi’nde sona doğru! Restorasyon yapılmadan önce duvarlarında midye kabuğu vardı

Üsküdar'da bulunan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 yılında restorasyon çalışmaları başlatmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kız Kulesi’nde sona doğru! Restorasyon yapılmadan önce duvarlarında midye kabuğu vardı

Çalışmaların genel amacının yapıya sonradan eklenen ve yapının özgün karakterine uygun olmayan eklerinden arındırılması ve özgün detaylarına yeniden kavuşturulması olduğu belirtildi.

Kız Kulesi’nde sona doğru! Restorasyon yapılmadan önce duvarlarında midye kabuğu vardı

Çalışmalara alanında uzman olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Han Tümertekin danışman olarak destek veriyor.

Kız Kulesi’nde sona doğru! Restorasyon yapılmadan önce duvarlarında midye kabuğu vardı

SARSINTILARA, ZEMİN KAYMALARINA KARŞI GÜÇLENDİRİLDİ
Kız Kulesi'nin çevresine kurulan iskelede restorasyon çalışmaları devam ederken, kulenin kubbe kısmının aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldığı ve kaplama aşamasına geçildiği görüldü.

Kız Kulesi’nde sona doğru! Restorasyon yapılmadan önce duvarlarında midye kabuğu vardı

Kulenin duvarlarında iskele sökümleri yapılırken, kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde zemin güçlendirme çalışmaları yapıldığı belirtildi.

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