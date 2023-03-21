Kız Kulesi'nde sona doğru! Restorasyon yapılmadan önce duvarlarında midye kabuğu vardı
İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı idaresinde başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. 5 şiddetinde yıkılacak kadar çürüyen kulede zemin güçlendirme işlemi yapıldı. Öte yandan Kız Kulesi'nin restore edilmeden önceki fotoğraflarında kolon demirlerinin açığa çıktığı ve betonunda deniz kumu ile midye kabuklarının olduğu görüldü.
21.03.2023 13:58 - Son Güncelleme: 21.03.2023 13:58
Üsküdar'da bulunan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 yılında restorasyon çalışmaları başlatmıştı.
SARSINTILARA, ZEMİN KAYMALARINA KARŞI GÜÇLENDİRİLDİ
Kız Kulesi'nin çevresine kurulan iskelede restorasyon çalışmaları devam ederken, kulenin kubbe kısmının aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldığı ve kaplama aşamasına geçildiği görüldü.