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Hatay'daki deprem bile 1240'ta tek tek yazılmış.... 800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan!

Depremi 1 saat önceden haber veren hayvan deprem endişesi olanlar tarafından merak edildi. Kazvini tarafından 800 yıl önce yazılan kitapta yer alan detaylar birçok kişiyi şoke etti. İşte detaylar.

takvim.com.tr
21.03.2023 11:30 - Son Güncelleme: 21.03.2023 11:30
Hatay’daki deprem bile 1240’ta tek tek yazılmış.... 800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan!

Depremi 1 saat önceden haber veriyor. 800 yıl önceden yazılmış! Yaşanan deprem felaketi sonrası birçok kişi deprem uyarı sistemleri hakkında araştırmalara başladı. Yüzyıllardır kullanılan bu yöntem ise oldukça etkileyici. İşte depremi 1 saat önceden hisseden o hayvan...

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Hatay’daki deprem bile 1240’ta tek tek yazılmış.... 800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan!

1 SAAT ÖNCEDEN HABER VERİYOR!

800 yıl önce yazılan 'Acayibü'l-Mahlukat Garaibü'l-Mevcudat' isimli kitapta sülün kuşlarının depremi 1 saat önce hissedebildiği belirtiliyor.

Hatay’daki deprem bile 1240’ta tek tek yazılmış.... 800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan!

HATAY DEPREMİ YAZILMIŞ!

1240'lı yıllarda Fars asıllı matematik, fizik, astronomi, coğrafya ve jeoloji bilgini Kazvini tarafından yazılan 'Acayibü'l-Mahlukat Garaibü'l-Mevcudat' kitabında Hatay'da yaşanan depremden söz edildiği görüldü.

Hatay’daki deprem bile 1240’ta tek tek yazılmış.... 800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan!

DEPREMDEN ÖNCE BİR ARAYA GELİYORLAR

Kitapta, sülün kuşunun deprem olacak bölgede toplandığı ve depremi bir saat önceden hissettii ifade ediliyor.

Hatay’daki deprem bile 1240’ta tek tek yazılmış.... 800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan!

KİTAPTA 'ZELZELEYİ ANTAKİYE' BÖLÜMÜ VAR

Kitapta "Zelzeleyi Antakiye denilen yerde (Antakya) bir deprem oldu, bin 500 ev harap oldu, birçok kuyu battı, çeşmeler ve ırmaklar yerin dibine battı, hatta denizden bir tütün kokusu çıktı, bu tütün kokusundan birçok insan helak oldu" ifadeleri kullanılıyor.

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