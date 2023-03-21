Hatay'daki deprem bile 1240'ta tek tek yazılmış.... 800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan!
Depremi 1 saat önceden haber veren hayvan deprem endişesi olanlar tarafından merak edildi. Kazvini tarafından 800 yıl önce yazılan kitapta yer alan detaylar birçok kişiyi şoke etti. İşte detaylar.
21.03.2023 11:30 - Son Güncelleme: 21.03.2023 11:30
HATAY DEPREMİ YAZILMIŞ!
1240'lı yıllarda Fars asıllı matematik, fizik, astronomi, coğrafya ve jeoloji bilgini Kazvini tarafından yazılan 'Acayibü'l-Mahlukat Garaibü'l-Mevcudat' kitabında Hatay'da yaşanan depremden söz edildiği görüldü.