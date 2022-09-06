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    Sosyal medyadaki ‘Kız Kulesi yıkıldı’ yalanını, restorasyonu yürüten Prof. Dr. Zeynep Ahunbay tek tek çürüttü

    Sosyal medyada ‘Kız Kulesi yıkıldı’ yalanı patladı! Provokatörler son olarak ‘Külahı yok’ diye yaygara kopardı! Restorasyonu yürüten Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, çirkin iddiaları kararttı: Betondan yapılan külah, kuleye zarar veriyordu. Söküldü. Yerine aslında uygun şekilde ahşaptan yapılacak.

    Yazık külah!

    İstanbul'un incisi Kız Kulesi'yle ilgili tartışmalar uzadıkça uzadı! Restorasyon projesinde yer alan profesör ise 'Kuleyi yıkıyorlar' diyen zihniyeti yalanladı. Provokatörler, yine boş durmadı. Bu kez de İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi'nde yürütülen restorasyonu hedef aldı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında başlayan tadilat ve yenileme çalışmalarıyla ilgili yalana sarıldı! Sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla 'Kız Kulesi restore edilmiyor. Yıkılıyor' yalanını attı.



    ASLINA UYGUN YAPILACAK
    Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü açıklamasında tarihi kulenin aslına uygun restore edildiğini vurguladı. 500 tonluk betondan oluşan külah kısmı Kız Kulesi'ne zarar verdiği için yerinden kaldırıldığını açıkladı. Bu kez de sosyal medyada külah polemiği başladı! Kız Kulesi'nin restorasyon projesinin danışmanlığında yer alan mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay iddiaları yalanladı.



    'HER ŞEY YOLUNDA'
    Dün Kız Kulesi'ne giderek restorasyonda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak. Kalan döşemedeki demir donatılar kaldırılacak ondan sonra da restorasyon için hazırlıklar başlayacak. Uygun şekilde yapılmış, fazla bir söküm yok, her şey yolunda. Sağlamlaştırma restorasyonu en sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek sabırla özenle olur. Gelecek seneye umarım bitecek. Umuyoruz dıştan görünüşte malzeme olarak aynı etkiyi yaratacak malzemeler kullanılacak" ifadesini kullandı.



        LODOS ÇÜRÜTMÜŞ
        Prof. Dr. Zeynep Ahubay, "Kız Kulesi, lodoslara açık ve rutubetli bir yer. Betonarmenin içerisindeki demirler paslanmış. Şu an yapılan restorasyonla kule, II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek. Dolayısıyla balkon ve kubbe ahşaptan yapılacak" dedi.



        1944'teki onarımda, 1 ve 2 numarayla gösterilen kısımlar betonarmeye çevrildi. Şimdi bu kısımlar söküldü. Ahşap olarak yeniden inşa edilecek. 3 numaralı çatı ise inşa edilmeyecek.

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        Haberler Güncel Sosyal medyadaki ‘Kız Kulesi yıkıldı’ yalanını, restorasyonu yürüten Prof. Dr. Zeynep Ahunbay tek tek çürüttü
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