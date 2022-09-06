Sosyal medyadaki ‘Kız Kulesi yıkıldı’ yalanını, restorasyonu yürüten Prof. Dr. Zeynep Ahunbay tek tek çürüttü





'HER ŞEY YOLUNDA'

Dün Kız Kulesi'ne giderek restorasyonda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak. Kalan döşemedeki demir donatılar kaldırılacak ondan sonra da restorasyon için hazırlıklar başlayacak. Uygun şekilde yapılmış, fazla bir söküm yok, her şey yolunda. Sağlamlaştırma restorasyonu en sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek sabırla özenle olur. Gelecek seneye umarım bitecek. Umuyoruz dıştan görünüşte malzeme olarak aynı etkiyi yaratacak malzemeler kullanılacak" ifadesini kullandı.