Ramazan’da dualar kabul olur mu? 🤲RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR | Ramazan ayı duası ve fazileti! Arapça, Türkçe, kısa-uzun...

Ramazan'da hangi dualar okunur, Ramazan ayında okunan dualar kabul olur mu merak ediliyor. Ramazan'ın ilk günü 2023 yılında 23 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen bu mübarek ayda dualar okunmalı, namazlar kılınmalı ve farz olan oruç tutulmalıdır. İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler ve okunması gereken dualar...