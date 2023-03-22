Ramazan'da dualar kabul olur mu? 🤲RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR | Ramazan ayı duası ve fazileti! Arapça, Türkçe, kısa-uzun...
Ramazan ayı duaları 23 Mart'ın gelişiyle araştırılmaya başlandı. Ramazan duaları Arapça ve Türkçe olarak okunabilmekle birlikte pek çok fazilete de sahiptir. Peki Ramazan'da dualar kabul olur mu? Ramazan'da okunacak dualar nelerdir? İşte Ramazan ayı duası ve fazileti! Arapça, Türkçe, kısa-uzun...
Ramazan'da hangi dualar okunur, Ramazan ayında okunan dualar kabul olur mu merak ediliyor. Ramazan'ın ilk günü 2023 yılında 23 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen bu mübarek ayda dualar okunmalı, namazlar kılınmalı ve farz olan oruç tutulmalıdır. İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler ve okunması gereken dualar...
RAMAZAN AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER
Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır.
Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılmak,
Kuran okuyup, bol bol dua etmek,
Namazları toplu olarak cemaatle kılmak,
RAMAZAN'DA OKUNACAK DU VE SURELER
Ramazan ayının ilk günü okunacak sureler ya da yapılacak ibadetlerin başında Fetih suresi gelir. Ramazan ayında okunacak dualardan bazıları şu şekilde:
"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)
"Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)