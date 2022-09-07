Kız Kulesi'nde felaketin eşiğinden dönüldü: 5 şiddetinde depremde yıkılacak durumda

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nde başlattığı tadilat ile ilgili oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu çökerken bazı çarpıcı gerçekler de ortaya çıktı.
5 şiddetindeki bir depremde bile yıkılacak binanın yanı sıra üzerinde kurulu olduğu adanın da aşındığı belirlendi. Ada dev kayalar kullanılarak güçlendirilecek.
YALAN VE MAKSATLI PAYLAŞIMLAR
Yalan ve maksatlı bilgi paylaşımları ile bir anda alevlenen Kız Kulesi restorasyonu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Neden restorasyona gerek olduğu, ne tür çalışmalar yapılacağına ilişkin tüm detaylar arka arkaya ortaya çıkıyor.
1940 yılındaki restorasyon sırasında beton kullanılan bölümler değiştirilecek. Bunun yerine 1800'lü yıllardaki görüntüsüne benzer şekilde kubbe ahşaptan yapılacak. Burada son derece dayanıklı bir malzeme kullanılacak. Ayrıca Kule'nin bayrak direği çelik bir direk ile değiştirilecek.
DENİZ ADAMLAR KONTROL YAPTI
Kız Kulesi'nin genel yapısının yanısıra üzerine kurulu olduğu adanın durumu da detaylı olarak incelendi. Balık adamlar deniz altındaki bölümün kontrolünü yaptı.