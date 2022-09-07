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    • Güncel
    • 07.09.2022 08:44
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    • 07.09.2022 09:16
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    Kız Kulesi'nde felaketin eşiğinden dönüldü: 5 şiddetinde depremde yıkılacak durumda

    İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı idaresinde tadilat başlatıldı. Sosyal medyayı provokasyon alanı olarak belirleyen algı operatörleri, kulenin yıkıldığı öne sürecek kadar zıvanadan çıktı. Ortaya çıkan gerçekler kulede yürütülen hassas çalışmayı gözler önüne sererken, muhtemel bir felaketin de önüne geçildiğini gösterdi. 5 şiddetinde yıkılacak kadar çürüyen kulenin yanı sıra adanın da aşındığı belirlendi.

    Kız Kulesi’nde felaketin eşiğinden dönüldü

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nde başlattığı tadilat ile ilgili oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu çökerken bazı çarpıcı gerçekler de ortaya çıktı.

    5 şiddetindeki bir depremde bile yıkılacak binanın yanı sıra üzerinde kurulu olduğu adanın da aşındığı belirlendi. Ada dev kayalar kullanılarak güçlendirilecek.

    YALAN VE MAKSATLI PAYLAŞIMLAR
    Yalan ve maksatlı bilgi paylaşımları ile bir anda alevlenen Kız Kulesi restorasyonu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Neden restorasyona gerek olduğu, ne tür çalışmalar yapılacağına ilişkin tüm detaylar arka arkaya ortaya çıkıyor.

    1940 yılındaki restorasyon sırasında beton kullanılan bölümler değiştirilecek. Bunun yerine 1800'lü yıllardaki görüntüsüne benzer şekilde kubbe ahşaptan yapılacak. Burada son derece dayanıklı bir malzeme kullanılacak. Ayrıca Kule'nin bayrak direği çelik bir direk ile değiştirilecek.

    DENİZ ADAMLAR KONTROL YAPTI
    Kız Kulesi'nin genel yapısının yanısıra üzerine kurulu olduğu adanın durumu da detaylı olarak incelendi. Balık adamlar deniz altındaki bölümün kontrolünü yaptı.

        ADA GÜÇLENDİRİLECEK
        Kuzey yönünden adaya gelen dalgaların ve dip akıntısının daha önce yapılan dolguları ve ince malzemeyi ada altından sürüklediği görüldü. Burada Ulaştırma Bakanlığı bir çalışma yapacak. Dev kayalar ile dolgu yapılıp ada güçlendirilecek. İskeleler yenilenecek.

        Ayrıca Kız Kulesine giden temiz su elektrik hatları yenilenecek, kanalizasyon erişimi sağlanacak, paratoner takılacak.

        BAHAR AYLARINDA HALKA AÇILACAK
        Kız Kulesi'ndeki çalışmaların 2023 yılının başında tamamlanması ve bahar aylarında da halka açılması planlanıyor.

            Vatandaşlar tekneler ile Kız Kulesine gidip avluda bulunan seyirdim teraslarında dolaşıp ahşam merdivenlerden kuleye çıkabilecek ve İstanbul manzarasını izleyebilecek.

            İsteyen küçük kafede oturup çay ve kahvesini içebilecek.

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