Kız Kulesi'nde felaketin eşiğinden dönüldü: 5 şiddetinde depremde yıkılacak durumda

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nde başlattığı tadilat ile ilgili oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu çökerken bazı çarpıcı gerçekler de ortaya çıktı.

5 şiddetindeki bir depremde bile yıkılacak binanın yanı sıra üzerinde kurulu olduğu adanın da aşındığı belirlendi. Ada dev kayalar kullanılarak güçlendirilecek.

YALAN VE MAKSATLI PAYLAŞIMLAR

Yalan ve maksatlı bilgi paylaşımları ile bir anda alevlenen Kız Kulesi restorasyonu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Neden restorasyona gerek olduğu, ne tür çalışmalar yapılacağına ilişkin tüm detaylar arka arkaya ortaya çıkıyor.