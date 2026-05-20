Kıyılarımız dünya markası: 2026 Mavi Bayrak haritası genişliyor

Mavi rekabetin zirvesinde Türkiye

Türkiye, sürdürülebilir turizm ve çevre odaklı kıyı yönetimindeki istikrarlı yükselişini 2026 Mavi Bayrak sonuçlarıyla bir kez daha dünyaya gösterdi. Mavi Bayrak'ta dünya 3'üncülüğünü koruyan Türkiye; büyüyen plaj ağı, uluslararası standartlardaki halk plajları ve yeni yatırımlarla Akdeniz'deki "mavi rekabetin" en güçlü ülkeleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan 2026 yılı Mavi Bayrak ödüllerine göre Türkiye genelinde Mavi Bayrak dalgalanan plaj sayısı 577'den 580'e yükseldi. Türkiye plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından bir kez daha dünyanın en başarılı üçüncü ülkesi oldu.