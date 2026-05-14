Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin esnafına can suyu oldu | Lezzet noktalarında festival yoğunluğu

Lezzet Noktası seçkisinde yer alan işletmeler festival süresince ziyaretçi sayısında belirgin artış yaşandığını ve yüzde 30 oranında hareketlilik olduğunu bildirdi.

Tantuni, yüksük çorbası, humus, kerebiç ve cezerye gibi yöresel lezzetler festival boyunca en çok ilgi gören tatlar arasında yer aldı.

TGA tarafından hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi kapsamında Mersin genelinde 46 işletme belirlendi ve ziyaretçilere gastronomi rotası sunuldu.

Mersin Kültür Yolu Festivali 9-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi ve kentte restoranlar, kafeler ile yerel işletmeler yoğun ilgi gördü.

9 Mayıs'ta başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam eden festival, konserlerden sergilere, atölyelerden gastronomi duraklarına uzanan etkinlikleriyle Mersin'in kültürel ve turistik potansiyelini görünür kılarken, şehir ekonomisine de canlılık kazandırdı.

Zengin mutfağı, sahil boyunca uzanan sosyal yaşamı ve dinamik şehir kültürüyle öne çıkan Mersin, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronomisiyle de dikkat çekti. Çevre illerden gelen ziyaretçilerin de etkisiyle festival süresince restoranlar, kafeler ve yerel işletmeler yoğun ilgi gördü.

Mersin Kültür Yolu Festivali, kenti kültür, sanat, gastronomi ve turizmin buluşma noktası haline getirdi. Festivalin başlamasıyla birlikte Akdeniz'in canlı liman kenti Mersin'de sadece etkinlik alanları değil, şehrin dört bir yanı hareketlendi.

Festivalin gastronomi programında yer alan Ebru Erke ise Mersin'in sokak lezzetlerinden köklü mutfak geleneğine uzanan gastronomi kültürünü odağına taşıdı. Yerel tatların hikayelerine ve kentin mutfak hafızasına dikkat çeken program, ziyaretçilere Mersin mutfağını daha yakından keşfetme imkanı sundu.

Gastronominin kültürel deneyimin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıldığı proje sayesinde ziyaretçiler, Mersin'i yalnızca tarihi ve kültürel değerleriyle değil; zengin mutfağıyla da deneyimleme fırsatı buldu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) tarafından hayata geçirilen "Lezzet Noktası" projesi kapsamında, danışma kurulu tarafından belirlenen 46 Lezzet Noktası ziyaretçilere kapsamlı bir gastronomik keşif imkanı sundu.

Festival süresince restoran, kafe ve yerel işletmelerde yüzde 30 oranında artış yaşandı ve çevre illerden yoğun ziyaretçi akını gerçekleşti.

YÖRESEL LEZZETLER FESTİVALİN İLGİ ODAĞI OLDU

Mersin mutfağı; yöresel tatlıları, narenciye ürünleri ve Akdeniz'e özgü lezzetleriyle ziyaretçilere zengin bir gastronomi deneyimi sundu. Tantuni, yüksük çorbası, humus, kerebiç ve cezerye, "Lezzet Noktaları"nda yer alan restoranlarda en çok ilgi gören tatlar arasında yer aldı.

Lezzet Noktası seçkisinde yer alan işletmeler, uygulamanın hem görünürlük hem de ekonomik katkı açısından önemli bir değer oluşturduğunu ifade etti. Mersin mutfağının köklü lezzetlerini yaşatan işletmeler, festivalle birlikte ziyaretçi sayısında belirgin artış yaşandığını, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerin yöresel tatlara yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Seçkide yer almanın önemli bir prestij sağladığını belirten işletmeler, bu sayede Mersin'in gastronomi mirasının daha geniş kitlelere ulaştığını vurguladı.