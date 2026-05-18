Turizmde dijital takip dönemi: Türkiye'deki tüm oteller artık tek bir merkeze bağlanıyor
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) turizmde dijital dönüşüm için "Konaklama Tesisleri Merkezi Veri Tabanı Uygulaması"nı başlattı. Otel yönetim sistemleri (PMS) ile entegre olacak yeni sistemde veriler otomatik aktarılacak. Entegrasyonu olmayan tesisler ise her ayın 15’ine kadar manuel giriş yapacak. İşte TGA veri tabanı uygulamasının tüm teknik detayları.
Türkiye'deki tüm oteller ve konaklama tesisleri için yeni bir dönem başladı. TGA'nın devreye aldığı yeni sistemle birlikte otel verileri tek bir merkezde toplanacak. Otomatik sistemi olan tesisler verileri günlük aktaracak, sistemi olmayanlar ise her ayın 15'ine kadar manuel olarak yükleyecek.
TURİZM VERİLERİ TEK MERKEZDE TOPLANACAK
TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, projeyle birlikte sektör verilerinin merkezi bir yapıda bir araya getirileceğini söyledi. Türkseven, bu sayede turizm istatistiklerine daha hızlı ulaşılacağını ve özellikle milliyet bazlı verilerin daha etkin analiz edilebileceğini belirtti.
Türkseven, elde edilen verilerin bölgesel turizm stratejilerinde önemli rol oynayacağını ifade ederek, mikro ölçekte kampanyaların daha hızlı planlanabileceğini kaydetti. Böylece farklı pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve turizm hareketliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
OTELLER İLE TGA ARASINDA OTOMATİK VERİ KÖPRÜSÜ KURULACAK
TGA koordinasyonunda yürütülen Turizm Merkezi Veri Tabanı Sistemi, Türkiye genelindeki konaklama tesislerinin günlük operasyonel verilerini standart formatta toplamayı hedefliyor. Sistem, güvenli altyapı üzerinden çalışacak.
Yeni uygulamayla birlikte otellerin kullandığı Otel Yönetim Sistemleri (PMS) ile TGA arasında doğrudan veri entegrasyonu sağlanacak. PMS entegrasyonu bulunan tesisler verilerini otomatik aktarabilecek.
Entegrasyonu bulunmayan işletmeler ise verilerini manuel olarak sisteme girebilecek. Böylece tüm tesislerin aynı veri havuzunda yer alması sağlanacak.
GÜNLÜK VE AYLIK VERİ AKTARIMI YAPILACAK
Yeni düzenlemeye göre sisteme otomatik entegre olan tesisler verilerini günlük olarak paylaşacak. Manuel giriş yapan işletmeler ise her ayın 15'ine kadar sisteme veri yükleyebilecek.
Uygulamayla birlikte:
- Veri akışında standart yapı oluşturulması,
- Raporlama süreçlerinde tutarlılığın artırılması,
- Turizm hareketlerinin anlık izlenmesi,
- Sektörel analizlerin hızlandırılması amaçlanıyor.
"ANLIK VE BÜTÜNLEŞİK ANALİZ HEDEFLENİYOR"
Sistemin sektörde önemli bir veri altyapısı oluşturacağını vurgulayan Türkseven, iki farklı yöntemle toplanan verilerin birlikte değerlendirileceğini söyledi.
Türkseven, "Her iki yöntemle toplanan veriler sayesinde sektörün anlık, hatasız ve bütünleşik bir şekilde analiz edilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.
Detaylar erişime açıldı
Sistemle ilgili teknik detaylar ve entegrasyon süreçlerine ilişkin bilgilere TGA'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.