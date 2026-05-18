Turizmde dijital takip dönemi: Türkiye'deki tüm oteller artık tek bir merkeze bağlanıyor

TGA'nın resmi internet sitesinde sistemle ilgili teknik detaylar ve entegrasyon süreçlerine ilişkin bilgiler erişime açıldı.

Otomatik entegre tesisler verilerini günlük, manuel giriş yapanlar ise her ayın 15'ine kadar sisteme yükleyecek.

TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, projeyle turizm istatistiklerine daha hızlı ulaşılacağını ve milliyet bazlı verilerin etkin analiz edilebileceğini belirtti.

Türkiye'deki tüm oteller ve konaklama tesisleri için yeni bir dönem başladı. TGA'nın devreye aldığı yeni sistemle birlikte otel verileri tek bir merkezde toplanacak. Otomatik sistemi olan tesisler verileri günlük aktaracak, sistemi olmayanlar ise her ayın 15'ine kadar manuel olarak yükleyecek.

TGA'nın yeni veri sistemiyle turizm sektöründe dijital dönüşüm süreci hız kazanacak.

TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, projeyle birlikte sektör verilerinin merkezi bir yapıda bir araya getirileceğini söyledi. Türkseven, bu sayede turizm istatistiklerine daha hızlı ulaşılacağını ve özellikle milliyet bazlı verilerin daha etkin analiz edilebileceğini belirtti.

Türkseven, elde edilen verilerin bölgesel turizm stratejilerinde önemli rol oynayacağını ifade ederek, mikro ölçekte kampanyaların daha hızlı planlanabileceğini kaydetti. Böylece farklı pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve turizm hareketliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.