Şanzelize’de gizli Osmanlı mührü: Paris’in kalbinde 400 yıldır yaşıyor

Bugün milyonlarca turistin yürüdüğü Paris'in ünlü Şanzelize Bulvarı yalnızca Fransız tarihinin değil Osmanlı mirasının da izlerini taşıyor. Bulvar boyunca uzanan görkemli at kestanesi ağaçlarının kökeni 17. yüzyılda İstanbul'dan gönderilen fidanlara dayanıyor. Osmanlı Sultanı I. Ahmed'in Fransa'ya yaptığı bu jest zamanla Avrupa şehir peyzajını değiştiren tarihi bir adıma dönüştü.

Eyfel Kulesi, Sen Nehri ve Şanzelize… Paris'in simgeleri arasında yer alan bu ünlü bulvarın bilinmeyen bir hikayesi var. Fransa Kraliçesi Marie de' Medici'nin isteğiyle başlatılan ağaçlandırma çalışmaları Osmanlı'dan gönderilen yüzlerce at kestanesi fidanıyla hayat buldu. Böylece İstanbul'un doğasından bir parça Paris'in kalbine yerleşti.

Şanzelize’nin doğuşu

17. yüzyılın başlarında bugünkü Şanzelize Bulvarı geniş bir tarla görünümündeydi. Fransa Kralı IV. Henry'nin eşi Marie de' Medici bölgenin ağaçlandırılarak görkemli bir bulvara dönüştürülmesini istedi.

Kraliçenin bu isteği sonrası uzun tartışmalar yaşandı. Hangi ağacın kullanılacağı ve bulvarın nasıl şekilleneceği dönemin önemli meselelerinden biri haline geldi.

Marie de’ Medici kimdir?

Floransa'daki ünlü Medici ailesine mensup olan Marie de' Medici, Fransa Kraliçesi olarak ülke yönetiminde etkili bir rol üstlendi. Bir dönem oğlunun yerine naiplik de yaptı.

Neden at kestanesi tercih edildi?

Yapılan değerlendirmelerde at kestanesi ağaçlarının diğer türlere göre havayı daha hızlı temizlediği ve yıldırım çekme riskinin düşük olduğu düşünüldü.

Ancak o dönemde Avrupa'da yeterli miktarda at kestanesi bulunmuyordu. Aynı dönemlerde Osmanlı'nın başkenti İstanbul'da at kestanesi ağaçları epey fazlaydı. Fransa diplomasi aracılığıyla bu ağaçlardan talep etti.

Osmanlı’dan Paris’e uzanan fidanlar

17. yüzyılda İstanbul, geniş ormanları ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çekiyordu. At kestanesi ağaçları da şehirde oldukça yaygındı.

Fransa'nın talebi üzerine Osmanlı Sultanı I. Ahmed, yüzlerce at kestanesi fidanının Paris'e gönderilmesine izin verdi. Böylece Osmanlı'dan çıkan ağaçlar Paris'in en ünlü bulvarını süslemeye başladı.

I. Ahmed kimdir?

Osmanlı'nın 14. padişahı olan I. Ahmed genç yaşta tahta çıktı. Sultanahmet Camii'nin inşasında bizzat çalıştığı anlatılan padişah Osmanlı veraset sisteminde önemli değişikliklere imza attı.

Avrupa peyzajını değiştiren Osmanlı etkisi

İstanbul'dan gönderilen at kestaneleri yalnızca Şanzelize ile sınırlı kalmadı. Zamanla Avrupa'nın farklı şehirlerinde parkları, caddeleri ve bahçeleri süsleyen başlıca ağaç türlerinden biri haline geldi. Paris'in tarihine tanıklık eden bu ağaçlar Osmanlı ile Fransa arasındaki kültürel temasın da simgelerinden biri oldu.

400 yıllık miras

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Şanzelize Bulvarı, adını Yunan mitolojisindeki "Elysion Ovaları"ndan alıyor. Mitolojide burası kahramanların ve iyi ruhların bulunduğu cennet benzeri bir yer olarak tasvir ediliyor.

AA'da yer alan habere göre günümüzde Paris sokaklarında görülen at kestanelerinin büyük bölümü 17. yüzyılın başında İstanbul Boğazı ile Paris'teki Seine nehrinin kardeşliğini simgelemek üzere Osmanlı tarafından Fransa'ya hediye edilmiştir ve böylece Fransa at kestanesiyle Osmanlı'nın sayesinde tanışmıştır. Şanzelize boyunca uzanan bu ağaçlar İstanbul ile Paris arasında kurulan tarihi bağın yaşayan tanıkları olmaya devam ediyor.

