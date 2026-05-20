Şanzelize’de gizli Osmanlı mührü: Paris’in kalbinde 400 yıldır yaşıyor
Bugün milyonlarca turistin yürüdüğü Paris'in ünlü Şanzelize Bulvarı yalnızca Fransız tarihinin değil Osmanlı mirasının da izlerini taşıyor. Bulvar boyunca uzanan görkemli at kestanesi ağaçlarının kökeni 17. yüzyılda İstanbul'dan gönderilen fidanlara dayanıyor. Osmanlı Sultanı I. Ahmed'in Fransa'ya yaptığı bu jest zamanla Avrupa şehir peyzajını değiştiren tarihi bir adıma dönüştü.
