PODCAST CANLI YAYIN
Konak’ta çöp grevi!
Haberler Haber Videoları

Konak’ta çöp grevi!

Giriş Tarihi: 7.05.2025 19:22:35

Konak Belediyesi ile sendika arasındaki toplu iş sözleşmesi krizi büyüdü, işçiler greve gitti. Çöp toplama hizmetinin durmasıyla sokaklar atıklarla doldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda oluşan çöp yığınları hem esnafı hem turistleri isyan ettirdi.

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta, belediye işçilerinin greve gitmesiyle birlikte çöp toplama hizmeti durdu. Konak Belediyesi'ne bağlı Merbel AŞ ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası 5 Nolu Şube arasında yürütülen 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine işçiler iş bıraktı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı Çöplerle Dolu
Grev kararının ardından Konak ilçesindeki sokak, cadde ve meydanlarda çöp yığınları oluştu. Kentin en çok ziyaret edilen turistik alanlarından biri olan tarihi Kemeraltı Çarşısı da bu durumdan nasibini aldı. Çarşının birçok noktasında biriken çöpler hem esnafın hem de turistlerin tepkisini çekti.

Esnaf: "Temizlik İstiyoruz, Başka Bir Şey Değil"
Kemeraltı esnafı yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Esnaflardan Emre Sarıçağıl, her gün yüzlerce turistin çarşıya geldiğini ve çöplerle karşılaştığını belirterek şunları söyledi:

"Çöplerimizin temizlenmesi için hizmet istiyoruz ve başka bir şey değil. İzmir maalesef köy ve köy olmaya devam edecektir. Bir an önce bu durum bitmesini ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz. Turistler şaşkınlıkla çöplere bakıyor."

"Bu Durum Avrupa'da Konuşulacak"
Mağaza çalışanı Sedat Özdemir ise çöplerin esnafı mağdur ettiğini vurguladı. Özdemir, çarşının ana giriş arterinin çöplerle dolu olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Belediye ve işçiler arasında inşallah anlaşmaya varılır. İşçiler ve bizlerin mağdur olmasını istemiyoruz. Burası çarşının ana arteri ve turistler buradan çarşıya giriş yapıyor. Bu durum onları etkiliyor ve bu durum Avrupa'da konuşulacaktır."

Gözler Belediye ve Sendikada
İzmir'in kalbinde yaşanan çöp krizi giderek büyürken, vatandaşlar ve esnaf bir an önce tarafların uzlaşmasını istiyor. Kentin turistik imajına da zarar veren bu durumun ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor.

SIRADAKİ VİDEO
Sırrı Süreyya Önder TBMM'de anıldı!
07.05.2025Çarşamba
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Başkan Erdoğan'a tehdit savurduğu video ortaya çıktı!
07.05.2025Çarşamba
CHP'nin şoförüne 13 yıl hapis istemi!
07.05.2025Çarşamba
Sivas'ta cinayet! 2 kardeş boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu!
07.05.2025Çarşamba
Ömer Çelik, ''Terör örgütü PKK silah bırakmalıdır''
07.05.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Sivas’ta korkunç cinayet: İki kardeş evlerinde ölü bulundu | Boğazları kesilmiş! 01:41
Sivas’ta korkunç cinayet: İki kardeş evlerinde ölü bulundu | Boğazları kesilmiş!
07.05.2025Çarşamba
Manavgat’ta ATV kazası: İki animatör can verdi! 01:21
Manavgat'ta ATV kazası: İki animatör can verdi!
06.05.2025Salı
Kahramanmaraş’ta pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü! 03:13
Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü!
06.05.2025Salı
Hindistan Pakistan’ı füzelerle vuruyor: İşte füze savaşlarının başladığı sınır! 00:53
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vuruyor: İşte füze savaşlarının başladığı sınır!
07.05.2025Çarşamba
CANLI YAYIN