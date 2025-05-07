Konak’ta çöp grevi!

Giriş Tarihi: 7.05.2025 19:22:35

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta, belediye işçilerinin greve gitmesiyle birlikte çöp toplama hizmeti durdu. Konak Belediyesi'ne bağlı Merbel AŞ ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası 5 Nolu Şube arasında yürütülen 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine işçiler iş bıraktı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı Çöplerle Dolu

Grev kararının ardından Konak ilçesindeki sokak, cadde ve meydanlarda çöp yığınları oluştu. Kentin en çok ziyaret edilen turistik alanlarından biri olan tarihi Kemeraltı Çarşısı da bu durumdan nasibini aldı. Çarşının birçok noktasında biriken çöpler hem esnafın hem de turistlerin tepkisini çekti.

Esnaf: "Temizlik İstiyoruz, Başka Bir Şey Değil"

Kemeraltı esnafı yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Esnaflardan Emre Sarıçağıl, her gün yüzlerce turistin çarşıya geldiğini ve çöplerle karşılaştığını belirterek şunları söyledi:

"Çöplerimizin temizlenmesi için hizmet istiyoruz ve başka bir şey değil. İzmir maalesef köy ve köy olmaya devam edecektir. Bir an önce bu durum bitmesini ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz. Turistler şaşkınlıkla çöplere bakıyor."

"Bu Durum Avrupa'da Konuşulacak"

Mağaza çalışanı Sedat Özdemir ise çöplerin esnafı mağdur ettiğini vurguladı. Özdemir, çarşının ana giriş arterinin çöplerle dolu olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Belediye ve işçiler arasında inşallah anlaşmaya varılır. İşçiler ve bizlerin mağdur olmasını istemiyoruz. Burası çarşının ana arteri ve turistler buradan çarşıya giriş yapıyor. Bu durum onları etkiliyor ve bu durum Avrupa'da konuşulacaktır."

Gözler Belediye ve Sendikada

İzmir'in kalbinde yaşanan çöp krizi giderek büyürken, vatandaşlar ve esnaf bir an önce tarafların uzlaşmasını istiyor. Kentin turistik imajına da zarar veren bu durumun ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor.