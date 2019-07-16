İşte isim isim ABD'deki FETÖ Şebekesi

Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolünde

Vatandaş, Amerikan yayın kuruluşu Huffington Post'ta ve kendi kurduğu "Politurco.com" adlı internet sitesinden Türkiye karşıtı yazılar yazmayı sürdürüyor.

Komplo teorilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi karalayan birçok kitap da kaleme alan Vatandaş, sosyal medyadan örgüt propagandası yapmaya ve Türkiye'yi karalamaya devam ediyor.

FETÖ içinde "üst düzey yönetici" konumunda bulunduğu belirlenen Vatandaş, Gülen'in "prenslerinden" biri olarak biliniyor.

Gülen'in yabancı basına verdiği röportajların organizasyonlarına katkıda bulunan Vatandaş, ABD'deki akademisyen ve siyasetçilere de örgüt adına lobicilik yapıyor.

"Fuat Avni hesabının yöneticisi olduğu" iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 314 sayfalık iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla birçok FETÖ yöneticisinin ismi geçmişti. İddianamede, Vatandaş'ın "Fuat Avni" hesabının yöneticisi olduğunun değerlendirildiği ifade edilmişti.

Sanık Oğuz Usluer'in, 15 Temmuz darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz'ün kaçışına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Erdal Şen adına kayıtlı telefonla irtibatlı olduğu vurgulanan iddianamede, hem Usluer'in hem de eşinin ByLock kullanıcısı, "Fuat Avni" isimli Twitter hesabının kullanıcısı ve ABD'de ikamet eden Vatandaş'la irtibatlı olduğu da belirtilmişti.