ABD'deki FETÖ şebekesi: Aydoğan Vatandaş 16.07.2019 12:12

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden biri olan ve "Fuat Avni" adlı Twitter hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen Aydoğan Vatandaş, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "prenslerinden" biri olarak biliniyor. Komplo teorilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi karalayan birçok kitap kaleme alan Vatandaş, sosyal medyadan örgüt propagandası yapmaya ve Türkiye'yi karalamaya devam ediyor. AA ekibi geçen yıl haziranda Vatandaş'ı New Jersey'de görüntülemişti. İşte o görüntüler...