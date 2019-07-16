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Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini ana vatanda geçirmek üzere gelişlerini sürdürürken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda rekor giriş yaptı. 15 Temmuz günü Kapıkule'den 7 bin 811 araçla 39 bin gurbetçi girişi sağlandı.

16.07.2019 13:52 - Son Güncelleme: 16.07.2019 13:53
Tüm zamanların rekoru kırıldı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatan gelişlerini sürdürürken, kara yolu ile gelenler ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir rekora imza attı.

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Kapıkule'de 15 Temmuz günü 7 bin 811 araçla 39 bin gurbetçi girişi yaşanırken, tüm zamanların rekoru kırıldı.

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Geçen yıl aynı gün ise 7 bin 142 araç ile 37 bin gurbetçi girişi yaşanmıştı.

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne'de, Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçişleri sağlayan Kapıkule başta olmak üzere İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'ndan 1-15 tarihleri arasında 112 bin 817 araç ile 319 bin gurbetçi yurda giriş yaptı.

Tüm zamanların rekoru kırıldı
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