Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini ana vatanda geçirmek üzere gelişlerini sürdürürken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda rekor giriş yaptı. 15 Temmuz günü Kapıkule'den 7 bin 811 araçla 39 bin gurbetçi girişi sağlandı.
16.07.2019 13:52
- Son Güncelleme: 16.07.2019 13:53
Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne'de, Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçişleri sağlayan Kapıkule başta olmak üzere İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'ndan 1-15 tarihleri arasında 112 bin 817 araç ile 319 bin gurbetçi yurda giriş yaptı.
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