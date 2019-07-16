Kapıkule'de tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne'de, Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçişleri sağlayan Kapıkule başta olmak üzere İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'ndan 1-15 tarihleri arasında 112 bin 817 araç ile 319 bin gurbetçi yurda giriş yaptı.