Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İşte Hafıza 15 Temmuz Müzesi
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"nin açılış töreninde konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık, sıhhat ve afiyet dileyen Erdoğan, "Bu dua ve temenniyle Hafıza 15 Temmuz'un İstanbulumuza, ülkemize ilham kaynağı olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum." dedi. İşte Hafıza 15 Temmuz Müzesi...
Erdoğan, konuşmasının ardından besmele çekerek katılımcılarla açılış kurdelesini kesti.
Başkan Erdoğan, daha sonra Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne gezdi ve bilgi aldı.
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Açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı sanatçılar ve akademisyenler katıldı.
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