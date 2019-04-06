Antalya'nın 'Muhteşem 8'lisi görüntülendi
Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'ndaki 2'si kadın 8 kişilik ekip, eğittikleri meslektaşlarının hızlı ve tam isabetle silah kullanabilmesi için özverili çalışıyor.
Başarılı polislerden kurulu Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün "Muhteşem 8'lisi", hareket halindeki hedefleri gözü kapalı 12'den vuruyor. Çevik ve dinamik kalabilmek için beslenmelerine ve spora çok önem veren 2'si kadın 8 kişilik atış ekibi, poligonda meslektaşlarına, bekçilere ve gümrük muhafaza memurlarına verdikleri eğitimle takdir topluyor.
Antalya Emniyeti Eğitim Şube Müdürü Suat Esin sorumluluğunda, polis memurları Nisa Aydın, Özen Okumuş, Osman Demirtaşlar, Şahin Doğru, Hüseyin Dereli, Ekrem Çayır, Ali Yıldırım ve Mehmet Çiçek'ten oluşan ekip, taktik geliştiriyor, çevik ve dinamik kalabilmek için nitelikli besleniyor, ileri düzeyde spor yapıyor.