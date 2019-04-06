Antalya'nın 'Muhteşem 8'lisi görüntülendi

Meslektaşlarına silahı hızlı ve etkili kullanma becerisi kazandırmak, tam isabetli atış yapmalarını sağlamak için yoğun çaba harcayan ekip, Polis Akademisi Başkanlığının her yıl yayımladığı genelgeye göre beylik tabancaları ve uzun namlulu silahlarla teknik ve taktik atış eğitimleri veriyor.