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Antalya'nın 'Muhteşem 8'lisi görüntülendi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'ndaki 2'si kadın 8 kişilik ekip, eğittikleri meslektaşlarının hızlı ve tam isabetle silah kullanabilmesi için özverili çalışıyor.

06.04.2019 14:57 - Son Güncelleme: 06.04.2019 14:57
Antalya'nın 'Muhteşem 8'lisi görüntülendi

Başarılı polislerden kurulu Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün "Muhteşem 8'lisi", hareket halindeki hedefleri gözü kapalı 12'den vuruyor. Çevik ve dinamik kalabilmek için beslenmelerine ve spora çok önem veren 2'si kadın 8 kişilik atış ekibi, poligonda meslektaşlarına, bekçilere ve gümrük muhafaza memurlarına verdikleri eğitimle takdir topluyor.

Antalya'nın 'Muhteşem 8'lisi görüntülendi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'ndaki 2'si kadın 8 kişilik ekip, eğittikleri meslektaşlarının hızlı ve tam isabetle silah kullanabilmesi için özverili çalışıyor.

Antalya'nın 'Muhteşem 8'lisi görüntülendi

Poligonda, meslektaşlarının Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin hayat verdiği, attığını vuran macera filmi karakteri "Lara Croft" adıyla hitap ettiği başpolis Nisa Aydın gözetiminde, "Muhteşem 8'li" olarak da bilinen 8 kişilik özel ekip görev yapıyor. Atış ustası polisleri, 7 polis asiste ediyor.

Antalya'nın 'Muhteşem 8'lisi görüntülendi

Antalya Emniyeti Eğitim Şube Müdürü Suat Esin sorumluluğunda, polis memurları Nisa Aydın, Özen Okumuş, Osman Demirtaşlar, Şahin Doğru, Hüseyin Dereli, Ekrem Çayır, Ali Yıldırım ve Mehmet Çiçek'ten oluşan ekip, taktik geliştiriyor, çevik ve dinamik kalabilmek için nitelikli besleniyor, ileri düzeyde spor yapıyor.

Antalya'nın 'Muhteşem 8'lisi görüntülendi

Meslektaşlarına silahı hızlı ve etkili kullanma becerisi kazandırmak, tam isabetli atış yapmalarını sağlamak için yoğun çaba harcayan ekip, Polis Akademisi Başkanlığının her yıl yayımladığı genelgeye göre beylik tabancaları ve uzun namlulu silahlarla teknik ve taktik atış eğitimleri veriyor.

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