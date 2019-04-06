İstanbul Havalimanı ilk yolcularına kapılarını açtı. İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı. Uçak saat 14.25'de Ankara'ya hareket etti.
İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak Ankara'ya gitmek üzere pistten havalandı (VİDEO)06.04.2019 14:36
- İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak Ankara'ya gitmek üzere pistten havalandı (VİDEO)
- İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı’ndan Ankara’ya gitti
- Son dakika: Kandil'e hava harekatı
- Son dakika: Defne Joy Foster'ın ölümü ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nden kötü haber
- Esenyurt’ta 'pes' dedirten kaza! Böyle çarptı ve kaçtı
- HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli siyonist olduğunu gizlemiyor
- Jeff Bezos ile eşi MacKenzie Bezos 35 milyar dolarlık anlaşmayla boşandı
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalar
- İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi
- 2019 Nöbetçi noter çalışma saatleri ve ücretleri! Nöbetçi noterler nerede, nöbetçi noterde hangi işlemler yapılır?
- Darbeyi yöneten Erkan Öktem’in "katliam" talimatları ilk kez telsiz kayıtlarında (İşte o talimat konuşmaları) (VİDEO)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.