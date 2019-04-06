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İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak Ankara'ya gitmek üzere pistten havalandı (VİDEO)

06.04.2019 14:36

İstanbul Havalimanı ilk yolcularına kapılarını açtı. İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı. Uçak saat 14.25'de Ankara'ya hareket etti.


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