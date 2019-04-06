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Yeşilköy Hava Meydanı'ndan Atatürk Havalimanı'na

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'büyük göç'ün sona ermesine artık saatler kaldı. 45 saat sürecek operasyon ile toplam 47 bin ton malzeme taşınmış olacak. İstanbul'da sivil havacılığın merkezi sayılan Atatürk Havalimanı'nın Yeşilköy Hava Meydanı'ndan gelen serüveni ise oldukça etkileyici.

06.04.2019 12:25 - Son Güncelleme: 06.04.2019 12:33
Yeşilköy Hava Meydanı'ndan Atatürk Havalimanı'na

Atatürk Havalimanı (eski adıyla Yeşilköy Havaalanı), Türkiye'de sivil havacılığı başlattığı topraklara veda etti. Büyük bir kısmı tamamlanan 'büyük göç' sonrası İstanbul'da sivil havacılığın merkezi İstanbul Havalimanı olacak.

"Yeşilköy Hava Meydanı" adıyla sivil uçuşlara açılan, 80 yıldan fazla da sivil havacılığa hizmet veren havalimanı dünya liderlerine, Yeşilçam filmlerine, kavuşmalara ve vedalara sahne oldu.

Arşiv fotoğraflarla Atatürk Havalimanı'nın bugüne uzanan hikayesi...

Yeşilköy Hava Meydanı'ndan Atatürk Havalimanı'na

Atatürk Havalimanı'nın doğduğu topraklar, İstanbul- Yeşilköy'deki bir alandı.

Yeşilköy Hava Meydanı'ndan Atatürk Havalimanı'na

Bu alan ilk olarak 1912 yılında askeri amaçlarla hizmete girmişti.

Yeşilköy Hava Meydanı'ndan Atatürk Havalimanı'na

İstanbul'un en büyük ilçelerinden Bakırköy'de konumlanan alan, ilk başta hangar ve küçük bir meydandan ibaretti.

Cumhuriyet'in ilanından 16 ay sonra 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle "Türk Tayyare Cemiyeti" kurulduğunda sivil havacılıkta ilk büyük adımlar atıldı.

Yeşilköy'deki askeri hava meydanının sivil havacılığa kazandırılması yönünde adımlar atıldı.

Yeşilköy Hava Meydanı'ndan Atatürk Havalimanı'na

1933'te İstanbul-Ankara uçuşu ile "Yeşilköy Hava Meydanı" adıyla sivil uçuşlara açıldı.

1944'te Chicago Sivil Havacılık Sözleşmesi imzalandı. Yeşilköy'e uluslararası uçuşlar için bir havalimanı inşa edilmesine karar verildi.

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