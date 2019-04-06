Yeşilköy Hava Meydanı'ndan Atatürk Havalimanı'na

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'büyük göç'ün sona ermesine artık saatler kaldı. 45 saat sürecek operasyon ile toplam 47 bin ton malzeme taşınmış olacak. İstanbul'da sivil havacılığın merkezi sayılan Atatürk Havalimanı'nın Yeşilköy Hava Meydanı'ndan gelen serüveni ise oldukça etkileyici.

06.04.2019 12:25 - Son Güncelleme: 06.04.2019 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





