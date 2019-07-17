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Başkan Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıya sert tepki!

17.07.2019 16:44

Erbil'deki saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." dedi.


şte Başkan Erdoğan'ın açıklaması:

"Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."

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