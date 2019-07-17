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Erbil'deki Türk diplomatlara saldırının arkasında PKK şüphesi

17.07.2019 16:05

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir diplomat şehit oldu. SETA Ortadoğu Uzmanı Can Acun A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak hain saldırıyı değerlendirdi. Önceden planlanmış bir saldırı olduğunu belirten Can Acun, “İlk emareler bu saldırının arkasında terör örgütü PKK’nın olduğunu gösteriyor” dedi. İşte Can Acun'un konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...


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