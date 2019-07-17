Erbil'de restorana silahlı saldırı! Dışişleri Kaynakları: 1 Türk diplomat şehit oldu 2 türk diplomat yaralı 17.07.2019 15:38

Son dakika haberi... Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.

Erbil'de restoranda susturucu silahlarla saldırı meydana geldi. Reuters, saldırıda 3 Türk diplomatın şehit olduğunu bildirirken, Anadolu Ajansı (AA),Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan 1 kişinin şehit olduğunu aktardı.

Habertürk'ün aktardığına göre, 14:10 saatlerinde Erbil'in en işlek noktasında, Türk diplomatların yemek yemek için gittiği restoranda susturucu silahlarla saldırıda bulunuldu. Konsolosların cam kenarına yakın masaya oturdukları, içeriye giren 2 kişinin susturucu silahla saldırdığı aktarıldı. Konsolos muavinin ilk belirlemelere göre hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın diplomatlara yönelik, terör saldırısı olduğu aktarıldı. Kaçarken saldırganların birkaç yere daha ateş ettiği söylendi. İlk belirlemelere göre, PKK tarafından yapılmış olabileceği belirtildi.