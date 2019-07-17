Irak Erbil saldırısı 25 yıl sonra aynı acıyı yaşattı: Türkiye'nin yurtdışında şehit edilen diplomatları

Bilindiği üzere bir dönem ASALA terör örgütü, Türk diplomatları hedef alan terör eylemlerine imza atmış ve kimi zaman bombalı saldırılarla kimi zaman suikastlerle diplomatlarımızı hedef almıştı.

Türkiye'nin ülke dışında silahlı saldırıda şehit olan son diplomatı 1994 yılında Türkiye Atina Büyükelçiliği Müsteşarıyken bir Yunanlı tarafından öldürülen Ömer Haluk Sipahioğlu idi.