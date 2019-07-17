Irak Erbil saldırısı 25 yıl sonra aynı acıyı yaşattı: Türkiye'nin yurtdışında şehit edilen diplomatları
Türkiye Irak'ın Erbil kentinden gelen son dakika haberiyle sarsıldı. Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi. İlk gelen bilgilere göre Erbil'deki saldırıda 1 diplomat şehit edildi. Türk diplomatlara yönelik düzenlenen bu hain saldırı 25 yıl sonra Türkiye'ye ilk kez bir acı yaşattı. Bu saldırı ilk kez bir Türk diplomatın Türkiye'nin dışında şehit olması nedeniyle de kritik önem taşınıyor. 1994 yılında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği müsteşarıyken bir Yunanlı tarafından şehit edilen Ömer Haluk Sipahioğlu son şehit edilen diplomattı. İşte Türkiye'nin yurtdışında şehit edilen tüm diplomatları.
17.07.2019 17:29
- Son Güncelleme: 17.07.2019 17:45
25 YIL SONRA YİNE AYNI ACI
Kuzey Irak'ta Pençe 1 ve Pençe 2 harekatını sürdüren Türkiye, öte yandan Erbil'de çok önemli bir ivme kazanmış ve önemli girişimlerde bulunmuştu.
Erbil'de gerçekleşen saldırıda diplomatımızın şehit düşmesi, akıllara bir dönem teröristlerin hedefinde olan Türk diplomatları getirdi.
Bilindiği üzere bir dönem ASALA terör örgütü, Türk diplomatları hedef alan terör eylemlerine imza atmış ve kimi zaman bombalı saldırılarla kimi zaman suikastlerle diplomatlarımızı hedef almıştı.
Türkiye'nin ülke dışında silahlı saldırıda şehit olan son diplomatı 1994 yılında Türkiye Atina Büyükelçiliği Müsteşarıyken bir Yunanlı tarafından öldürülen Ömer Haluk Sipahioğlu idi.
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