İmamoğlu 'Alevi' kartını açtı! Cemeviyle başladı Tunceli'den devam etti Hacıbektaş'a rota çizdi: Hedefi 'Piro Kemal'e karşı delege avı

28 Mayıs'taki tarihi hezimet CHP'nin ayarlarıyla oynadı. 'Değişim' ateşi yanan, adım adım kurultaya giden altı ok, tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günlerden geçiyor.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bulduğu her fırsatta 'değişim' çağrısı yapmakran geri durmadı. 'Zoom' cuntasına kalkıştı, 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmeye niyetlendi. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışını yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise defaatle "Bu geminin kaptanı benim" dedi, İmamoğlu'na "Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yerde" mesajı verdi.
*İlgili haberi okumak için lütfen tıklayınız
"KILIÇDAROĞLU'NU YEME BULUŞMASI" UMDUĞU GİBİ GEÇMEDİ
Ekrem İmamoğlu, takip eden süreçte CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etse de umduğunu bulamadı, "Önce İstanbul'u kazan, sonra CHP'ye genel başkan olursun. Eğer İstanbul'u kaybedersen CHP'ye genel başkan olman da zor olur" yanıtını aldı.