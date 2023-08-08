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İmamoğlu 'Alevi' kartını açtı! Cemeviyle başladı Tunceli'den devam etti Hacıbektaş'a rota çizdi: Hedefi 'Piro Kemal'e karşı delege avı

CHP'deki 'değişim' savaşı mezhepsel boyuta evrildi. Koltuk yarışında dara düşen Ekrem İmamoğlu, Alevi odaklı planlı hamlelerle Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı delege avına çıktı. İlk olarak Gaziosmanpaşa'daki cemevine gidip aşure dağıtan İmamoğlu sonrasında Tunceli'de cemevi ve türbe ziyaretleri yaptı. Burada Alevi dedeleriyle bir araya gelen İmamoğlu, dilek ağacına bez bağlayıp mum yakarak dilek de tuttu. CHP'li İBB Başkanı, Aleviler için kutsal olan görülen Hacı Bektaş'a da rota çizip "Bir hafta 10 gün sonra da Hacı Bektaş'ta olacağım. Orada da çok özenli çalışmalarımız var" dedi. İmamoğlu'nun Alevi delegelerden oy almak için giriştiği planlı ziyaret turu koltuk hırsının ne boyuta ulaştığını da gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 09:55 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 10:04
İmamoğlu ’Alevi’ kartını açtı! Cemeviyle başladı Tunceli’den devam etti Hacıbektaş’a rota çizdi: Hedefi ’Piro Kemal’e karşı delege avı 1

28 Mayıs'taki tarihi hezimet CHP'nin ayarlarıyla oynadı. 'Değişim' ateşi yanan, adım adım kurultaya giden altı ok, tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günlerden geçiyor.

İmamoğlu ’Alevi’ kartını açtı! Cemeviyle başladı Tunceli’den devam etti Hacıbektaş’a rota çizdi: Hedefi ’Piro Kemal’e karşı delege avı 2

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bulduğu her fırsatta 'değişim' çağrısı yapmakran geri durmadı. 'Zoom' cuntasına kalkıştı, 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmeye niyetlendi. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise defaatle "Bu geminin kaptanı benim" dedi, İmamoğlu'na "Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yerde" mesajı verdi.

İmamoğlu ’Alevi’ kartını açtı! Cemeviyle başladı Tunceli’den devam etti Hacıbektaş’a rota çizdi: Hedefi ’Piro Kemal’e karşı delege avı 3

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"KILIÇDAROĞLU'NU YEME BULUŞMASI" UMDUĞU GİBİ GEÇMEDİ
Ekrem İmamoğlu, takip eden süreçte CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etse de umduğunu bulamadı, "Önce İstanbul'u kazan, sonra CHP'ye genel başkan olursun. Eğer İstanbul'u kaybedersen CHP'ye genel başkan olman da zor olur" yanıtını aldı.

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