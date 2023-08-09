Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Topraklarımızın yüzde 66'sı birinci ve ikinci ve deprem bölgesi. Böyle bir ülkede sizin mutlaka önemli adımlar atmanız icap ediyor. 99 Gölcük depremi bizim için bir milat. O depremden önce inşaatlar daha kolay yapılıyordu. Daha sonra değiştirildi. O yasalara göre yapılmış hiçbir bina yıkılmaz diyebiliriz.

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İSTANBUL İÇİN DEPREM YASASI

Bir yasa daha çıktı. Binaların 5 senede bir kolon kesilmesi var mı yok mu diye kontrol edilmesine ilişkin. 800 bin konutu 11 yıl içinde dönüştürmüşüz ancak bu yeterli değil. Bir takım engeller var, bunları aşmak ve işi hızlandırmak istiyoruz. Yasadaki mevzuatı uyguladığımız zaman engeller çıkabiliyor. Davalar açılıyor. Bazı ideolojik davranan arkadaşlar süslü kelamlarla işi binlerce insanın hakkına girecek bir yere götürüyor. Fikirtepe'de dümdüz alanlar tarla gibi duruyor işe başlanamıyordu. Aynı arsa üstünde 2,3 müteahhit anlaşmış örneğin vatandaş ile. Şimdi yasa ile işi biraz daha kolaylaştıran, kötü niyetli kişileri engellememiz gerekiyor bu işi hızlandırmamız için. 1939'larda Erzincan'da başlayan deprem kırılması Adapazarı'na kadar gelmiş. Hocalar hep süre doldu diyor. Biz bu süre içinde hızlı davranalım canlarımız yanmasın diye uğraşıyoruz.