Olası İstanbul depremi Kahramanmaraş depremleri sonrasında yeniden gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında kentsel dönüşüm ve deprem projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul için özel bir yasa için çalışıldığını duyuran Mehmet Özhaseki ayrıca megakentin ne kadar sürede depreme hazır hale geleceğini açıkladı. "İstanbul'da kentsel dönüşümün önünde çok engel var" diyen Bakan Özhaseki, "3'te 2 yerine yüzde 50 hususunda ısrar edeceğim. Bir binanın kentsel dönüşüme tabii olması için hak sahiplerinin yarısı evet derse, işe başlayalım diyorum. 5 senede İstanbul depreme hazır hale getirilir. Kentsel dönüşümü hızlandırırız. Yasayı çıkarırız. Rezerv alanlarda konut veririz" şeklinde konuştu.
Asrın felaketi olarak tarihe geçen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler uzman isimlerin sık sık uyardığı İstanbul'a çevrildi. Bakan Özhaseki İstanbul için özel bir deprem yasası hazırlığında olduklarını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Topraklarımızın yüzde 66'sı birinci ve ikinci ve deprem bölgesi. Böyle bir ülkede sizin mutlaka önemli adımlar atmanız icap ediyor. 99 Gölcük depremi bizim için bir milat. O depremden önce inşaatlar daha kolay yapılıyordu. Daha sonra değiştirildi. O yasalara göre yapılmış hiçbir bina yıkılmaz diyebiliriz.
İSTANBUL İÇİN DEPREM YASASI
Bir yasa daha çıktı. Binaların 5 senede bir kolon kesilmesi var mı yok mu diye kontrol edilmesine ilişkin. 800 bin konutu 11 yıl içinde dönüştürmüşüz ancak bu yeterli değil. Bir takım engeller var, bunları aşmak ve işi hızlandırmak istiyoruz. Yasadaki mevzuatı uyguladığımız zaman engeller çıkabiliyor. Davalar açılıyor. Bazı ideolojik davranan arkadaşlar süslü kelamlarla işi binlerce insanın hakkına girecek bir yere götürüyor. Fikirtepe'de dümdüz alanlar tarla gibi duruyor işe başlanamıyordu. Aynı arsa üstünde 2,3 müteahhit anlaşmış örneğin vatandaş ile. Şimdi yasa ile işi biraz daha kolaylaştıran, kötü niyetli kişileri engellememiz gerekiyor bu işi hızlandırmamız için. 1939'larda Erzincan'da başlayan deprem kırılması Adapazarı'na kadar gelmiş. Hocalar hep süre doldu diyor. Biz bu süre içinde hızlı davranalım canlarımız yanmasın diye uğraşıyoruz.