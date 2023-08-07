Türkiye'nin roket ve füze sistemleri Yunanistan'ı korkuttu! Dünya sıralamasında Atina'ya büyük fark

Türkiye'nin savunma sanayii alanında dünyanın önde gelen ülkeleriyle yarışmaya başladı. Türkiye'nin aksine Avrupa ve ABD'den ithal silah sistemleri alan Yunanistan'dan basın, Türk cephaneliğindeki füze sistemlerinden 4 tanesini incelemeye aldı. Türkiye'nin savunma alanında çok güçlendiğini yazan Atina basını, "Yunanistan acil olarak harekete geçmeli" diyerek Yunan hükümetine çağrıda bulundu. Öte yandan her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2023'ün listesini açıkladı. Listede sıralama yapılırken ülkelerin askeri gücü, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapılıyor. Dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması listesi yapan şirketin yayımladığı listede Türkiye'nin ise askeri güç düzleminde 2 ülkenin daha önüne geçtiği görüldü. İşte dünyanın en güçlü orduları, Türkiye'nin yeri ve Türk ordusunun askeri güç bilgileri...