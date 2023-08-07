Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu kendini yollara vurdu! Elazığ ve Tunceli'den sonra rota Nevşehir ve Çanakkale: "Her daim sahadayım"

Cumhuriyet Halk Partisi , 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günler geçiriyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bulduğu her fırsatta 'değişim' çağrısı yapmakran geri durmadı. ' Zoom ' cuntasına kalkıştı, 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmeye niyetlendi. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ise defaatle "Bu geminin kaptanı benim" dedi, İmamoğlu'na "Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yerde" mesajı verdi.

KILIÇDAROĞLU'NU YUTAMAYINCA ROTAYI İSTANBUL'A KIRDI Ekrem İmamoğlu , takip eden süreçte CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etse de umduğunu bulamadı. Kılıçdaroğlu'nu deviremeyeceğini anladı, rotayı İstanbul 'a kırdı. "TÜZÜK" HAMLESİ! KOLTUĞU BIRAKMAYACAĞININ İLANI... Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'ndan "değişim" tartışmalarına karşı 'tüzük' hamlesi geldi. "Demokratik ve katılımcı bir tüzük değişimi" iddiasıyla kurultayda delegelerin karşısına çıkmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, PM sayısını artırmaya da niyetli. "Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur" mesajı veren Bay Bay Kemal, koltuğu bırakmayacağını bir kez daha ilan etti.





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu'ndan tartışmaları hararetlendirecek bir çıkış daha geldi.



Kılıçdaroğlu ile giriştiği koltuk savaşında dara düşen İmamoğlu, çözümü kendini yollara vurmakta buldu. CHP'li İBB Başkanı İstanbul'un sorunlarını görmezden gelerek Elazığ ve Tunceli'ye rota çizdi.



Elazığ'da açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu'nun il gezilerinin Elazığ ve Tunceli sınırılı olmayacağını, Nevşehir ve Çanakkale'ye de gideceğini ilan etti.







İmamoğlu,"Bir hafta 10 gün sonra da Hacı Bektaş'ta olacağım. Orada da çok özenli çalışmalarımız var. Ondan 1-2 hafta sonra Eceabat'ta, Çanakkale şehitlerinin olduğu o önemli merkezde, yine çok özenli bir meydanı bitirmiş olacağız" dedi.