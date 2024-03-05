Ramazan'da tok tutan mucizevi besinler açıklandı! Ramazan ayında tok tutan susatmayan yiyecekler (besinler)

Ramazan ayı, maneviyatın ve birlikteliğin zirveye ulaştığı, aynı zamanda beslenme alışkanlıklarımızı da gözden geçirmemiz gereken özel bir dönemdir. Uzun saatler boyunca oruç tutarken hem bedenimizin ihtiyaçlarını karşılamak hem de gün boyu zinde kalmak için bilinçli beslenmek büyük önem taşır. Sahur, gün boyunca ihtiyaç duyacağımız enerjiyi depolamamızı ve orucu daha rahat geçirmemizi sağlayan önemli bir öğündür. Sahurda besin seçimine özen göstermek ve dengeli bir sofra hazırlamak, gün boyu tokluk hissi ve enerji sağlayacaktır. Peki gün boyu tok kalmak için nasıl beslenmeliyiz? Ramazan ayı içerisinde tüketebileceğiniz uzun süre tokluk hissi veren besinleri sizler için derledik. İşte gün boyu tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler...