Sahurda SUSATMAYAN - TOK TUTAN yiyecekler neler? Sahurda ne yenmeli, hangi besinler tüketilmeli? Yemesi sünnet olan besinler...

Mübarek Ramazan ayı tüm coşkusuyla geldi çattı. Oruç ibadetleri, iftar sofraları ve sahur hazırlıkları ile dolup taşan bu kutsal ayda, sahurda tok tutan besinler ve ibadet detayları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının, manevi açıdan gelişmek ve iyilik yapmak için en ideal zaman olduğunu unutmamak gerekir. Bu ayda bol bol dua ederek, Allah'a (c.c.) yakınlaşmaya çalışmalıyız. Peki Sahurda SUSATMAYAN - TOK TUTAN yiyecekler neler? Sahurda ne yenmeli, hangi besinler tüketilmeli? İşte yemesi sünnet olan besinler...