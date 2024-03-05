SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Galerileri

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı! Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? Oruçluyken evinize almayın

Ramazan ayı, maneviyatın ve ibadetlerin zirveye ulaştığı, ruhumuzu beslemenin yanı sıra bedenimizi de ihmal etmememiz gereken özel bir dönemdir. Uzun saatler boyunca oruç tutarken hem sağlıklı beslenmek hem de ibadetin keyfini çıkarmak büyük önem taşır. Bu konuda, Prof. Dr. Canan Karatay'ın Ramazan'a özel beslenme önerileri rehberiniz olabilir. Peki Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? İşte haberimizde verdik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 10:25 Güncelleme 05 Mart 2024, 10:23
Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı! Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? Oruçluyken evinize almayın 1

Ramazan ayı, manevi duyguların yoğunlaştığı ve ibadetlere daha çok önem verilen bir aydır. Bu ayda oruç tutmak, Müslümanlar için farz bir ibadettir. Oruç tutarken hem sağlıklı beslenmek hem de ibadetin keyfini çıkarmak önemlidir. Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında beslenmeyle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Karatay, iftar ve sahurda yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı ve bazı besinlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Peki Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? İşte haberimizde verdik.

Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı! Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? Oruçluyken evinize almayın 2

Karatay Ramazan ayında oruç tutan kişilere uyarılarda bulundu. Su içmenin önemine dikkat çeken Karatay sahurun da mutlaka yapılmasını söyledi.

Ramazan ayında bunlara dikkat

Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı! Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? Oruçluyken evinize almayın 3

Sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken besinlere dikkat çeken Canan Karatay, protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Karatay protein olarak da yumurta, peynir ve yoğurdu önerdi.

SON DAKİKA