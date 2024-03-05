Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı! Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? Oruçluyken evinize almayın

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Ramazan ayı, manevi duyguların yoğunlaştığı ve ibadetlere daha çok önem verilen bir aydır. Bu ayda oruç tutmak, Müslümanlar için farz bir ibadettir. Oruç tutarken hem sağlıklı beslenmek hem de ibadetin keyfini çıkarmak önemlidir. Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında beslenmeyle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Karatay, iftar ve sahurda yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı ve bazı besinlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Peki Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? İşte haberimizde verdik.