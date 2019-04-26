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Havayolu çalışanını sözlü taciz eden Funda Esenç'i uyaran kişi ünlü oyuncu Serkan Balbal çıktı! O anları anlattı

Sosyal medyada ortaya çıkan video ile İstanbul Havalimanı'nda bir çalışanı sözlü şekikde taciz ettiği ortaya çıkan Funda Esenç isimli şahsı uyaran kişinin oyuncu Serkan Balbal olduğu ortaya çıktı. Balbal o anları ve sonrasını anlattı.

26.04.2019 12:50 - Son Güncelleme: 26.04.2019 12:53
Havayolu çalışanını sözlü taciz eden Funda Esenç'i uyaran kişi ünlü oyuncu Serkan Balbal çıktı! O anları anlattı

Havalimanında çalışan bir kadına hakaret ve küfürler yağdırarak tacizde bulunan Funda Esenç isimli saldırgan kadının hakaretleri sürerken kamera kayıtlarında görülen ve olay yerine gelerek Esenç'i uyaran ismin ünlü oyuncu Serkan Balbal olduğu ortaya çıktı. Balbal olayın nasıl geliştiğini ve kameraların çekmediği anlarda yaşananları da anlattı.

Havayolu çalışanını sözlü taciz eden Funda Esenç'i uyaran kişi ünlü oyuncu Serkan Balbal çıktı! O anları anlattı

Twitter'dan mesaj dizisi yayınlayan ve olay anlarının videosunu paylaşan Balbal şunları söyledi;

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Havayolu çalışanını sözlü taciz eden Funda Esenç'i uyaran kişi ünlü oyuncu Serkan Balbal çıktı! O anları anlattı

"DAYANAMADIM MÜDAHALE ETTİM"
'Bu videoda sonradan gelen ve kadını uyaran kişi benim. O kadar terbiyesizce ve gereksiz bir şekilde görevli kızla tartıştı ki, oturduğum yerde dayanamadım ve kendisine müdahale ettim,

Havayolu çalışanını sözlü taciz eden Funda Esenç'i uyaran kişi ünlü oyuncu Serkan Balbal çıktı! O anları anlattı

"HAVAALANI POLİSİNİ ÇAĞIRDIM"
Sonrasında havaalanı polisini çağırdım. Kızcağız yine alttan aldı davacı olmadı, keşke olsaydı.

Havayolu çalışanını sözlü taciz eden Funda Esenç'i uyaran kişi ünlü oyuncu Serkan Balbal çıktı! O anları anlattı

ÜSTELİK UÇAK SADECE 15 DAKİKA RÖTAR YAPTI
Kadının bu kavgayı çıkardığı zaman daha uçak saatine 20 dakika vardı, uçak hepi topu 15 dakika rötar yaptı. Pilot rötarın pist uzunluğundan olduğunu söyleyip uçakta özür diledi.

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