Havayolu çalışanını sözlü taciz eden Funda Esenç'i uyaran kişi ünlü oyuncu Serkan Balbal çıktı! O anları anlattı
Sosyal medyada ortaya çıkan video ile İstanbul Havalimanı'nda bir çalışanı sözlü şekikde taciz ettiği ortaya çıkan Funda Esenç isimli şahsı uyaran kişinin oyuncu Serkan Balbal olduğu ortaya çıktı. Balbal o anları ve sonrasını anlattı.
Havalimanında çalışan bir kadına hakaret ve küfürler yağdırarak tacizde bulunan Funda Esenç isimli saldırgan kadının hakaretleri sürerken kamera kayıtlarında görülen ve olay yerine gelerek Esenç'i uyaran ismin ünlü oyuncu Serkan Balbal olduğu ortaya çıktı. Balbal olayın nasıl geliştiğini ve kameraların çekmediği anlarda yaşananları da anlattı.
Twitter'dan mesaj dizisi yayınlayan ve olay anlarının videosunu paylaşan Balbal şunları söyledi;
ÜSTELİK UÇAK SADECE 15 DAKİKA RÖTAR YAPTI
Kadının bu kavgayı çıkardığı zaman daha uçak saatine 20 dakika vardı, uçak hepi topu 15 dakika rötar yaptı. Pilot rötarın pist uzunluğundan olduğunu söyleyip uçakta özür diledi.