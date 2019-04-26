2019 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? (sonuc.osym.gov.tr)
TUS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 5-12 Nisan 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar sonuçlarını merak ediyor. Aradan yaklaşık iki hafta geçmesinin ardından sonuçlara kilitlenen adaylara müjdeli haberi ÖSYM Başkanı Halis Aygün vermişti ve sonuçlar bugün açıklandı. Peki, TUS yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 5-12 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen TUS tercihleri için başvuru yapan adaylar TUS yerleştirme sonuçlarını görüntülemek istiyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağını internet üzerinde araştıran adaylara, ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabı üzerinden müjdeyi vermişti. Peki, TUS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 TUS yerleştirme sonuçları ile ilgili merak edilenler...
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, TUS yerleştirme sonuçlarının 26 Nisan'da açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar sonuçlarına, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecekler.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, TUS tercih sonuçları ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Değerli hekimlerimiz, 2019 TUS yerleştirme sonuçlarını yarın (bugün) açıklayacağız inşallah. Sonuçların şimdiden hepinize hayırlı olmasını dilerim"
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi. Aygün, "osymtustercihiniacıkla" etiketiyle yapılan paylaşımlara Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Çok sayıda aday bu paylaşıma yorum yaparak ÖSYM Başkanı Aygün'e teşekkür mesajlarını iletti.
TUS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
Bu yerleştirmeden boş kontenjan kalması durumunda ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM'nin internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacak.