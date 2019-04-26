2019 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? (sonuc.osym.gov.tr)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, TUS tercih sonuçları ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Değerli hekimlerimiz, 2019 TUS yerleştirme sonuçlarını yarın (bugün) açıklayacağız inşallah. Sonuçların şimdiden hepinize hayırlı olmasını dilerim"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi. Aygün, "osymtustercihiniacıkla" etiketiyle yapılan paylaşımlara Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Çok sayıda aday bu paylaşıma yorum yaparak ÖSYM Başkanı Aygün'e teşekkür mesajlarını iletti.