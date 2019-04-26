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MSB 165 sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? 2019 MSB personel temin başvuru sonucu ne zaman açıklanır?

MSB 165 sivil memur alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru yapan binlerce aday sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, MSB 165 sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? 2019 MSB 165 personel temin başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? İşte MSB sivil memur alımı hakkında detaylar...

26.04.2019 15:06 - Son Güncelleme: 26.04.2019 15:06
MSB 165 sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? 2019 MSB personel temin başvuru sonucu ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) 165 sivil memur alımı için gerçekleştirilen başvuruların sonuçları heyecanla bekleniyor. Bakanlık başvuru sonuçlarının 18 Mart'ta açıklanacağını duyurmuş ancak o günden bu yana herhangi bir duyuru yapılmamıştı. Sonuçların açıklanmaması ile birlikte başvuru yapan adayların merakı daha da arttı. Sonuçlar için o tarih dikkat çekiyor. Peki, MSB 165 sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB 165 personel temin başvuru sonucu ne zaman açıklanır? Ayrıntılar haberimizde...

MSB 165 sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? 2019 MSB personel temin başvuru sonucu ne zaman açıklanır?

MSB 165 SİVİL MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

18 Mart'ta açıklanması planlanan sonuçlar henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı 523 personel alımı için sonuç sürecini 21 Ocak olarak duyurmuş, sonuçları ise 15 Mart'ta açıklamıştı. Buna göre, MSB 165 sivil memur alımı sonuçlarının da Mayıs ayının ilk haftası açıklanması tahmin ediliyor.

Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

MSB 165 sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? 2019 MSB personel temin başvuru sonucu ne zaman açıklanır?

SINAV NASIL OLACAK?

Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak ve sınav çağrısı yapılacaktır.

MSB 165 sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? 2019 MSB personel temin başvuru sonucu ne zaman açıklanır?

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

MSB 165 sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? 2019 MSB personel temin başvuru sonucu ne zaman açıklanır?

(2) Uygulamalı Sınav:

(a) Sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır.

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