MSB 165 sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? 2019 MSB personel temin başvuru sonucu ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) 165 sivil memur alımı için gerçekleştirilen başvuruların sonuçları heyecanla bekleniyor. Bakanlık başvuru sonuçlarının 18 Mart'ta açıklanacağını duyurmuş ancak o günden bu yana herhangi bir duyuru yapılmamıştı. Sonuçların açıklanmaması ile birlikte başvuru yapan adayların merakı daha da arttı. Sonuçlar için o tarih dikkat çekiyor. Peki, MSB 165 sivil memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB 165 personel temin başvuru sonucu ne zaman açıklanır? Ayrıntılar haberimizde...