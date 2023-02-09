Hatay Rönesans Rezidans nerede, sahibi kim? 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? Mimar ve mühendisi kimdir? "Cennetten bir kare" diye pazarlamışlar...

Depremin vurduğu Hatay'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezinads depremden sonra yerle bir oldu.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 kentte yıkıma neden olan deprem sonucu Hatay'da bulunan 250 dairelik bir rezidans da yerle bir oldu.