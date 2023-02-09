Hatay Rönesans Rezidans nerede, sahibi kim? 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? Mimar ve mühendisi kimdir? "Cennetten bir kare" diye pazarlamışlar...
Kahmaranmaraş'ta 7.7'lik deprem 10 ilimizde yıkıma yol açtı. Hatay'da binlerce kişinin altında kaldığı yapılardan biri de Rönesans Rezidans oldu. Ekinci Mahallesi'nde çöken ve 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans'ın 'cenneten bir kare' olarak pazarlanması sosyal medyada büyük bir tepki çekti. Kaliteli yaşamın merkezi olarak tanıtılan bu proje, deprem sonrası resmen toplu mezar oldu. Peki, Hatay Rönesans Rezidans nerede, sahibi kim? 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? Mimar ve mühendisi kimdir? İşte tüm detaylar haberimizde...
Hatay'ın Antakya ilçesinde, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, deprem sonrası yıkıldı. Enkaz altında çok sayıda kişi olduğu öğrenilirken, ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? İşte binlerce kişinin enkaz altında kaldığı Rezidans ile ilgili tüm detaylar...
Depremin vurduğu Hatay'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezinads depremden sonra yerle bir oldu.
Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 kentte yıkıma neden olan deprem sonucu Hatay'da bulunan 250 dairelik bir rezidans da yerle bir oldu.
Yapının 2012 yılında Antis Yapı tarafından İnönü Bulvarı üzerinde inşa edildiği bildirildi. 12 katlı Rönesans Rezidans adlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde 'radye temel' üzerinde yapıldığı belirtilmişti.