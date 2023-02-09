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Haberler Güncel Hatay Rönesans Rezidans nerede, sahibi kim? 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? Mimar ve mühendisi kimdir? "Cennetten bir kare" diye pazarlamışlar...

Hatay Rönesans Rezidans nerede, sahibi kim? 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? Mimar ve mühendisi kimdir? "Cennetten bir kare" diye pazarlamışlar...

Kahmaranmaraş'ta 7.7'lik deprem 10 ilimizde yıkıma yol açtı. Hatay'da binlerce kişinin altında kaldığı yapılardan biri de Rönesans Rezidans oldu. Ekinci Mahallesi'nde çöken ve 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans'ın 'cenneten bir kare' olarak pazarlanması sosyal medyada büyük bir tepki çekti. Kaliteli yaşamın merkezi olarak tanıtılan bu proje, deprem sonrası resmen toplu mezar oldu. Peki, Hatay Rönesans Rezidans nerede, sahibi kim? 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? Mimar ve mühendisi kimdir? İşte tüm detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
09.02.2023 16:34 - Son Güncelleme: 09.02.2023 16:42
Hatay Rönesans Rezidans nerede, sahibi kim? 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? Mimar ve mühendisi kimdir? Cennetten bir kare diye pazarlamışlar...

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, deprem sonrası yıkıldı. Enkaz altında çok sayıda kişi olduğu öğrenilirken, ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? İşte binlerce kişinin enkaz altında kaldığı Rezidans ile ilgili tüm detaylar...

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Hatay Rönesans Rezidans nerede, sahibi kim? 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? Mimar ve mühendisi kimdir? Cennetten bir kare diye pazarlamışlar...

Depremin vurduğu Hatay'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezinads depremden sonra yerle bir oldu.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 kentte yıkıma neden olan deprem sonucu Hatay'da bulunan 250 dairelik bir rezidans da yerle bir oldu.

Hatay Rönesans Rezidans nerede, sahibi kim? 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? Mimar ve mühendisi kimdir? Cennetten bir kare diye pazarlamışlar...

Yapının 2012 yılında Antis Yapı tarafından İnönü Bulvarı üzerinde inşa edildiği bildirildi. 12 katlı Rönesans Rezidans adlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde 'radye temel' üzerinde yapıldığı belirtilmişti.

Hatay Rönesans Rezidans nerede, sahibi kim? 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? Mimar ve mühendisi kimdir? Cennetten bir kare diye pazarlamışlar...

44 metrekareden 174 metrekareye kadar değişen büyüklüklerde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde daireleri inşa eden şirketin şimdiye kadar binden fazla konutu inşa ettiği öğrenildi.

Hatay Rönesans Rezidans nerede, sahibi kim? 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? Mimar ve mühendisi kimdir? Cennetten bir kare diye pazarlamışlar...

MİMAR VE MÜHENDİSİ KİM?

Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'un kurucusu olduğu Antis Yapı, Karadağ'da inşaat faaliyetlerinin yanı sıra, geçici oturum ve vatandaşlık konusunda danışmanlık hizmeti veriyor.

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