Rönesans Rezidans Hatay Müteahhitti Mehmet Yaşar Coşkun, Hüseyin Yalçın Coşkun kimdir, tutuklandı mı? Rönesans sitesi müteahhitti Yalçın Coşkun nereli? Antis Yapı şirket ortaklarından Dudu Berlin Coşk
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem 10 ilde büyük bir yıkıma sebebiyet verdi. Özellikle Hatay'da binlerce kişinin enkaz altında kaldığı yapılardan biri olan Rönesans Rezidans sosyal medyada büyük tepki görüyor. Bu kapsamda, "Rönesans Rezidans Hatay Müteahhitti Mehmet Yaşar Coşkun, Hüseyin Yalçın Coşkun kimdir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde...
Hatay'da binlerce insanın enkaz altında kaldığı yapılardan biri olan Rönesans Rezidans hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Rönesans Rezidans Hatay Müteahhitti Mehmet Yaşar Coşkun, Hüseyin Yalçın Coşkun kimdir? Rönesans sitesi müteahhitti Yalçın Coşkun nereli? Antis Yapı şirket ortaklarından Dudu Berlin Coşkun kimdir? İşte detaylar...
Hatay'da 250 konutlu "Cenetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan Rönesans Rezidansın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yakalanan Coşkun gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
KAÇMA HAZIRLIĞINDA İSTİHBARATI
Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi. Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.
HAVALİMANINDA YAKALANDI
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler yurt dışına çıkmak isteyen mimar Mehmet Yaşar Coşkun'u İstanbul Havalimanı'ndayken yakalayarak gözaltına aldı
Antakya'da İnönü Bulvarında bulunan 12 katlı, 250 dairelik Rönesans Rezidans komple çöktü.
Hatay'ın en sağlam binaları arasında gösterilen bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Enkaz altında 800'ün üzerinde kişinin kaldığı belirtiliyor.
2013 yapımı tamamlanan rezidansı yapan şirketin, sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşarak rezidansın reklamı için "cennetten bir kare" yazdığı ortaya çıktı.