Rönesans Rezidans Hatay Müteahhitti Mehmet Yaşar Coşkun, Hüseyin Yalçın Coşkun kimdir, tutuklandı mı? Rönesans sitesi müteahhitti Yalçın Coşkun nereli? Antis Yapı şirket ortaklarından Dudu Berlin Coşk

Hatay'da 250 konutlu "Cenetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan Rönesans Rezidansın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yakalanan Coşkun gözaltına alınarak emniyete götürüldü.