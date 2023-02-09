İşte Maraş depreminin boyutunu gösteren korkunç kare! Çift şeritli yol 3 metre kaydı
Son dakika deprem haberleri | Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli üst üste meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremden etkilenen 10 ilde çalışmalar devam ederken, bir yandan da depremin korkunç etkisi bölgeden gelen görüntülerle gözler önüne seriliyor. Kahramanmaraş'ta yıkıcı deprem yolu 3 metre kaydırdı. Dehşete düşüren görüntüleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan aktardı...
09.02.2023 14:41 - Son Güncelleme: 09.02.2023 14:44
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Kahramanmaraş'ta 3 metre yolun kaydığı noktadan son durumu aktardı.