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Haberler Güncel İşte Maraş depreminin boyutunu gösteren korkunç kare! Çift şeritli yol 3 metre kaydı

İşte Maraş depreminin boyutunu gösteren korkunç kare! Çift şeritli yol 3 metre kaydı

Son dakika deprem haberleri | Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli üst üste meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremden etkilenen 10 ilde çalışmalar devam ederken, bir yandan da depremin korkunç etkisi bölgeden gelen görüntülerle gözler önüne seriliyor. Kahramanmaraş'ta yıkıcı deprem yolu 3 metre kaydırdı. Dehşete düşüren görüntüleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan aktardı...

09.02.2023 14:41 - Son Güncelleme: 09.02.2023 14:44
İşte Maraş depreminin boyutunu gösteren korkunç kare! Çift şeritli yol 3 metre kaydı

Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Maraş depreminin boyutunu gösteren korkunç kare! Çift şeritli yol 3 metre kaydı

Depremle ilgili dehşetin boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

İşte Maraş depreminin boyutunu gösteren korkunç kare! Çift şeritli yol 3 metre kaydı

Yıkıcı depremlerin izleri dehşete düşürüyor.

İşte Maraş depreminin boyutunu gösteren korkunç kare! Çift şeritli yol 3 metre kaydı

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Kahramanmaraş'ta 3 metre yolun kaydığı noktadan son durumu aktardı.

İşte Maraş depreminin boyutunu gösteren korkunç kare! Çift şeritli yol 3 metre kaydı

İşte korkunç görüntüler...

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