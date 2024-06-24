'Hançer'den 'dostane'ye... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun masasına oturmayı kabul etti! Adım adım "düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu

14-28 Mayıs seçimleri sonrası Özgür Özel 'le hareket edip 'değişim'de başı çekerek Kemal Kılıçdaroğlu 'nu koltuğundan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun 2028 planları doğrultusunda bu kez de Özel'e karşı hamle yapacağı öne sürüldü.

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NORMALLEŞMEDEN HUZURSUZ OLAN İKİ İSİM İŞBİRLİĞİ PEŞİNDE



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in attığı normalleşme adımlarından rahatsız olan, Özel'in 'genel başkan' otoritesi karşısında geri plana düştüğünü düşünen İmamoğlu'nun şimdilerde Kemal Kılıçdaroğlu ile işbirliği yapmak için şartları zorladığı konuşuluyor.

