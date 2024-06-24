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'Hançer'den 'dostane'ye... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun masasına oturmayı kabul etti! Adım adım "düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu

TAKVİM'in "CHP'de "düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu" başlığıyla duyurduğu CHP'deki iç hareketlilik sürüyor. Özgür Özel'e karşı hamle yapacağı öne sürülen Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapacağı kesinleşti. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeyi 'dost muhabbeti' olarak tanımlaması dikkatlerden kaçmazken; 'hançer'den 'dostane'ye evrilen muhabbet İmamoğlu'nun Özgür Özel'e karşı adım atacağı yönündeki iddiaları da kuvvetlendirdi. Peki, İmamoğlu'nun masasına oturmayı kabul eden Kılıçdaroğlu kendi eliyle hançercisini mi aklayacak? İşte CHP'deki iç hareketliliğin şifreleri...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 17:02 Güncelleme 24 Haziran 2024, 17:05
’Hançer’den ’dostane’ye... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun masasına oturmayı kabul etti! Adım adım düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu 1

Türk siyasetinde iklim pozitif eğilime girerken Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) tüzük kurultayı öncesi 'iç hareketlilik' yaşanıyor.

’Hançer’den ’dostane’ye... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun masasına oturmayı kabul etti! Adım adım düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu 2

14-28 Mayıs seçimleri sonrası Özgür Özel'le hareket edip 'değişim'de başı çekerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2028 planları doğrultusunda bu kez de Özel'e karşı hamle yapacağı öne sürüldü.

’Hançer’den ’dostane’ye... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun masasına oturmayı kabul etti! Adım adım düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu 3

NORMALLEŞMEDEN HUZURSUZ OLAN İKİ İSİM İŞBİRLİĞİ PEŞİNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in attığı normalleşme adımlarından rahatsız olan, Özel'in 'genel başkan' otoritesi karşısında geri plana düştüğünü düşünen İmamoğlu'nun şimdilerde Kemal Kılıçdaroğlu ile işbirliği yapmak için şartları zorladığı konuşuluyor.

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