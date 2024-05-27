Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu tarafından ’hançerlendiğini’ açık açık ilan etti





İMAMOĞLU'NUN ARKADAN HANÇERLEDİĞİNİ AÇIK AÇIK İLAN ETTİ



Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arkadan 'hançerlediğini' açık açık söyledi.





Hançer çıkışı ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve "İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol" diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım" dedi. Eski CHP lideri, " E ben boşuna demiyorum hançerlendik diye. Niçin böyle bir talep birden bire patlıyor ben bunları biliyorum ama gereksiz bir tartışmaya zemin hazırlamak istemiyorum. " ifadelerini kullandı.





NE OLMUŞTU?



2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan hezimetin ardından CHP'de 'değişim' hareketinin düğmesine basılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim hareketine Kemal Kılıçdaroğlu çok tepki göstererek, " "Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemi başladı" diyen Kılıçdaroğlu "Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin! Vefalı olacaksın" ifadelerini kullanmıştı.



4 Kasım'da yapılan Kurultay'da ise Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel karşısında seçimi kaybederek, CHP koltuğuna veda etmişti.







"İLLA SEN ADAY OL DEDİLER"



Öte yandan 14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, altılı masanın kendisini zorla aday yaptığını söyledi.



Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım."