CHP'de "düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun yemeğini yiyecek mi?

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kurultay öncesi Ahlatlıbel'de görüşmüştü (2023) İddialara göre, İmamoğlu eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile temasa geçip Özgür Özel'i devirmeyi planlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu meseleye nasıl yaklaşacağı ise büyük merak konusu. Daha önce "Sırtımdan bıçaklandım" diyerek İmamoğlu'nu işaret eden Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nun teklifine sıcak bakmayacağını böyle bir şeyin kendisini bitireceğini belirtiyor. Bazı isimler ise Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu ile yemek yemeye zorluyor.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR: KILIÇDAROĞLU BU YEMEĞİ YİYECEK Mİ?

Peki kim bu isimler, Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun yemeğini yiyecek mi? CHP'de neler oluyor? Meseleye ilişkin bir yazı kaleme alan ve Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarla konuşan Sabah Yazarı Mahmut Övür çarpıcı bilgiler verdi. Övür'ün yazısı şu şekilde: "Yaz sıcağında turizm ve turizmle ilişkili sektörler ne kadar canlanırsa diğer sektörler de bir o kadar "tatil" havasına girer. O havaya girenlerin başında da siyaset gelir. Gerçi Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel ve bölgesel risklerin artması ve küresel toplantıların yoğunlaşması nedeniyle sürekli hareket halindeler ama iç siyasetin temposu bir hayli düşük.

Meclis çalışmalara ara vermiş, siyasi partiler de ilişkileri en alt seviyeye çekmiş durumda. Partilerin il merkezlerinde muhatap bulmak bile zor. Ama buna rağmen siyaset kulisleri yine hareketli ve tatil falan dinlemiyor. Bazen ortada gerçek bir gündem yoksa bile suni gündemler ortaya atılır ya da tarafların konuşulmaktan rahatsız olmayacağı ama birilerinin de geleceğe dair "pozisyon" hesabı yaptığı kulisler medyaya sızdırılır ve bu da siyasi haber sıkıntısı çeken televizyonlarda bile tartışma konusu yapılır. Son günlerde CHP'de başlatılan, "Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya gelecek" söylentileri tam da buna benziyor.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu Kulisi yazanlara göre, böyle bir ilişkinin nedeni yeni genel başkan Özgür Özel'in AK Parti'yle kurduğu ama sürdürmekte zorlandığı "normalleşme" siyasetine Kılıçdaroğlu'nun çok sert tepki vermesi. Yani "İktidarla müzakere değil mücadele edilir" diye ortaya çıkması. Bu siyasi mücadelede İmamoğlu'nun nerede durduğu ise henüz meçhul. Bu flu duruma rağmen Kılıçdaroğlu'nun, kendisine kurultayda "hançer" saplayan, yerel seçimlerde de kendine yakın hiç kimseyi aday yapmayan iki siyasi aktörden birini seçmesi öneriliyor.

Bu önerinin Kılıçdaroğlu'na iletildiği ama hiçbir tepki vermediği ve sadece dinlediği söyleniyor. Bunun tam tersini, "İmamoğlu ile değil Özgür Özel'le hareket edelim" diyenler de varmış. Çevresindeki büyük çoğunluk ise iki öneriye de katılmayanlardan oluşuyor.