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CHP'de "düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun yemeğini yiyecek mi?

CHP'de siyasi oyunların ardı arkası kesilmiyor. Olaylı kurultayda Özgür Özel ile hareket ederek eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu kez Özgür Özel'e karşı hamle yapmaya çalıştığı konuşuluyor. Özgür Özel'in normalleşme kapsamında attığı adımlardan rahatsız olan ve bu kapsamda "düşmanımın düşmanı dostumdur" oyununa soyunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile temasa geçerek hem "hançerci" imajında kurtulmayı hem de Özgür Özel'i devirmeyi planladığı iddia ediliyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu bu meseleye nasıl yaklaşacak kendisine yakın isimler ne söylüyor? İşte CHP'deki son kaosa ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 10:59 Güncelleme 21 Haziran 2024, 11:21
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nun yemeğini yiyecek mi?

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CHP'de siyasi oyunların ardı arkası kesilmiyor. Son olaylı kurultayın aktörlerinden olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yeni bir krizin fitili ateşleniyor.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14-28 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kaybetmesinin ardından "değişim" diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra Özgür Özel'e destek vererek Kılıçdaroğlu'nu 13 yıl oturduğu koltuktan etti.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel (CHP kurultayı 2023)Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel (CHP kurultayı 2023)

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen olaylı kurultayda "Sırtımdan hançerlendim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra ofisler tutarak siyasi çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

Kemal KılıçdaroğluKemal Kılıçdaroğlu

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE EKREM İMAMOĞLU ÖZGÜR ÖZEL'İN NORMALLEŞME ADIMLARINDAN RAHATSIZ
Tekrar Genel Başkanlık için çalışmalar yürüttüğü bilinen Kemal Kılıçdaroğlu ile 2028 planı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, normalleşme adımları atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den rahatsız olduğu kulislerde konuşulmaya başlandı.

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"DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DOSTUMDUR" OYUNU
Bu kapsamda "Düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu kurmayı planlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı bir hamle yapmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kurultay öncesi Ahlatlıbel'de görüşmüştü (2023)Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kurultay öncesi Ahlatlıbel'de görüşmüştü (2023)

İddialara göre, İmamoğlu eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile temasa geçip Özgür Özel'i devirmeyi planlıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu meseleye nasıl yaklaşacağı ise büyük merak konusu. Daha önce "Sırtımdan bıçaklandım" diyerek İmamoğlu'nu işaret eden Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nun teklifine sıcak bakmayacağını böyle bir şeyin kendisini bitireceğini belirtiyor. Bazı isimler ise Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu ile yemek yemeye zorluyor.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR: KILIÇDAROĞLU BU YEMEĞİ YİYECEK Mİ?
Peki kim bu isimler, Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun yemeğini yiyecek mi? CHP'de neler oluyor?

Meseleye ilişkin bir yazı kaleme alan ve Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarla konuşan Sabah Yazarı Mahmut Övür çarpıcı bilgiler verdi.

Övür'ün yazısı şu şekilde:

"Yaz sıcağında turizm ve turizmle ilişkili sektörler ne kadar canlanırsa diğer sektörler de bir o kadar "tatil" havasına girer. O havaya girenlerin başında da siyaset gelir. Gerçi Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel ve bölgesel risklerin artması ve küresel toplantıların yoğunlaşması nedeniyle sürekli hareket halindeler ama iç siyasetin temposu bir hayli düşük.
Meclis çalışmalara ara vermiş, siyasi partiler de ilişkileri en alt seviyeye çekmiş durumda. Partilerin il merkezlerinde muhatap bulmak bile zor. Ama buna rağmen siyaset kulisleri yine hareketli ve tatil falan dinlemiyor. Bazen ortada gerçek bir gündem yoksa bile suni gündemler ortaya atılır ya da tarafların konuşulmaktan rahatsız olmayacağı ama birilerinin de geleceğe dair "pozisyon" hesabı yaptığı kulisler medyaya sızdırılır ve bu da siyasi haber sıkıntısı çeken televizyonlarda bile tartışma konusu yapılır.

Son günlerde CHP'de başlatılan, "Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya gelecek" söylentileri tam da buna benziyor.

Özgür Özel ile Kemal KılıçdaroğluÖzgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu

Kulisi yazanlara göre, böyle bir ilişkinin nedeni yeni genel başkan Özgür Özel'in AK Parti'yle kurduğu ama sürdürmekte zorlandığı "normalleşme" siyasetine Kılıçdaroğlu'nun çok sert tepki vermesi. Yani "İktidarla müzakere değil mücadele edilir" diye ortaya çıkması. Bu siyasi mücadelede İmamoğlu'nun nerede durduğu ise henüz meçhul. Bu flu duruma rağmen Kılıçdaroğlu'nun, kendisine kurultayda "hançer" saplayan, yerel seçimlerde de kendine yakın hiç kimseyi aday yapmayan iki siyasi aktörden birini seçmesi öneriliyor.
Bu önerinin Kılıçdaroğlu'na iletildiği ama hiçbir tepki vermediği ve sadece dinlediği söyleniyor. Bunun tam tersini, "İmamoğlu ile değil Özgür Özel'le hareket edelim" diyenler de varmış.

Çevresindeki büyük çoğunluk ise iki öneriye de katılmayanlardan oluşuyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu tarafından hançerlendiğini açık açık ilan ettiEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu tarafından hançerlendiğini açık açık ilan etti

İKİ HANÇERCİ
Yine kulis yöntemini kullanarak söyleyeyim; Kılıçdaroğlu dönemi CHP'sinin etkili isimlerinden biri, son kulisin belli bir medya tarafından köpürtüldüğünü ileri sürüyor ve şöyle diyordu:

"Kemal Bey, İmamoğlu ile bir araya gelmeyi izah edemez. Hangi gerekçeyle İmamoğlu ile bir araya gelecek? Ortada böyle bir durum yok zaten. İki 'hançerci'den birini mi seçecek? Böyle bir siyaset olmaz."

İMAMOĞLU "HANÇERCİ" İMAJINI DÜZELTMENİN PEŞİNDE
Daha ayrıntılı bir analizi ise İstanbul CHP'nin tecrübeli isimlerinden biri yaptı:
"Bu kulisin devreye sokulması bir hesaba dayanıyor. Arkasında da İmamoğlu ve medyası var. Çünkü İmamoğlu'nun parti içinde var olan güçlü 'hançerci' imajının düzeltilmesi gerekiyor. İmamoğlu'nun buna ihtiyacı var. Özel'in hükümetle kurduğu diyalog kamuoyunda olumlu bulunsa da parti içinde tepki topladı. İşte bu İmamoğlu için bir fırsat oldu ve devreye birilerini soktu."

Peki kimdi o birileri? Medyada, "CHP'de yönetici olarak görev yapan bir isim" kulis kahramanı olarak sunuldu. Kulislerde genç ve ataklığı nedeniyle adı öne çıkarılan milletvekili Deniz Demir olsa da CHP'lilere göre bu gerçeği yansıtmıyordu. Demir ismi bir örtü olarak kullanıldı. Esas aktörler ise dün Kılıçdaroğlu'na kurultayda İmamoğlu'nu divan başkanı yaptıranlardı. Onların ısrarla Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun birlikte yemek yemelerini istemeleri hayra alamet değildi ve CHP'lilere göre bir "tuzak"tı.
Son sözü de yine o CHP'liye bırakalım:

"Kılıçdaroğlu hesap adamıdır. Bu hesabı bozar diye düşünüyorum. Ama eğer Kılıçdaroğlu o yemeği yerse aç karnını doyurmaktan öteye gitmez ve kendi eliyle hançercisini temize çıkartır."

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