Başıboş sokak köpekleri için taslak metin hazır! Uyutma yönteminin çerçevesi çizildi... Kararı veteriner hekim heyeti verecek

AK Parti MYK'nın önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de sokak köpekleri ile ilgili yasa teklifi olacak.
AK Parti grup yöneticileri hazırlanan yasa teklifinin içeriği hakkında Erdoğan ve MYK üyelerine sunum yapacak.
BEKLENTİLER DİKKATE ALINACAK
STK'lar, sanatçılar, muhalefet gibi çeşitli kesimlerin beklentileri de dikkate alınarak teklife son şeklinin verilmesi ve sonrasında TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.