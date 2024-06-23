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Başıboş sokak köpekleri için taslak metin hazır! Uyutma yönteminin çerçevesi çizildi... Kararı veteriner hekim heyeti verecek

AK Parti'de önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak olan MYK'da önemli gündem maddelerinden biri de başıboş köpek sorunu ile ilgili yasa teklifi. AK Parti'nin A Takımı hazırlanan yasa teklifinin içeriğiyle ilgili Başkan Erdoğan'a sunum yapacak. Toplumun çeşitli kesimlerinin de beklentileri dikkate alınarak yasa teklifine son şekli verilecek. Öte yandan hazırlanan taslak metinde uyutma yönteminin çerçevesi çizildi. Saldırgan, kuduz riski taşıyan, hasta ve sahiplenilmemiş hayvanlar uyutulacak. Kararı ise veteriner hekimlerden oluşan heyet verecek.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 08:18 Güncelleme 23 Haziran 2024, 08:46
Başıboş sokak köpekleri için taslak metin hazır! Uyutma yönteminin çerçevesi çizildi... Kararı veteriner hekim heyeti verecek 1

AK Parti MYK'nın önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de sokak köpekleri ile ilgili yasa teklifi olacak.

Başıboş sokak köpekleri için taslak metin hazır! Uyutma yönteminin çerçevesi çizildi... Kararı veteriner hekim heyeti verecek 2

AK Parti grup yöneticileri hazırlanan yasa teklifinin içeriği hakkında Erdoğan ve MYK üyelerine sunum yapacak.

Başıboş sokak köpekleri için taslak metin hazır! Uyutma yönteminin çerçevesi çizildi... Kararı veteriner hekim heyeti verecek 3

BEKLENTİLER DİKKATE ALINACAK

STK'lar, sanatçılar, muhalefet gibi çeşitli kesimlerin beklentileri de dikkate alınarak teklife son şeklinin verilmesi ve sonrasında TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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