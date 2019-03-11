Gebze-Halkalı metrosu ne zaman açılacak? 2019 Gebze-Halkalı sefer saatleri ve durakları

Gebze-Halkalı Marmaray hattı ile Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında ise 11 olmak üzere toplam 38 yeni yüzey istasyon inşa edildi. İki hat arasındaki mesafe 185 dakikadan 115 dakikaya düşecek. Heyecanla beklenen projenin açılış tarihi belli oldu. Peki, Gebze-Halkalı metro hattı ne zaman açılacak? Gebze-Halkalı sefer saatleri nasıl? Gebze-Halkalı metrosu hangi duraklardan geçecek? İşte ayrıntılar...