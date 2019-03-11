Gebze-Halkalı metrosu ne zaman açılacak? 2019 Gebze-Halkalı sefer saatleri ve durakları
Gebze - Halkalı Marmaray hattı için geri sayım başladı. Gebze'den Halkalı'ya uzanacak 43 istasyonlu 76 kilometre uzunluğundaki banliyö hattının açılış tarihi belli oldu. Peki, Gebze - Halkalı metro hattı ne zaman açılacak? Gebze - Halkalı sefer saatleri nasıl? Hat hangi duraklardan geçecek? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
11.03.2019 11:33
- Son Güncelleme: 11.03.2019 11:57
Gebze-Halkalı Marmaray hattı ile Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında ise 11 olmak üzere toplam 38 yeni yüzey istasyon inşa edildi. İki hat arasındaki mesafe 185 dakikadan 115 dakikaya düşecek. Heyecanla beklenen projenin açılış tarihi belli oldu. Peki, Gebze-Halkalı metro hattı ne zaman açılacak? Gebze-Halkalı sefer saatleri nasıl? Gebze-Halkalı metrosu hangi duraklardan geçecek? İşte ayrıntılar...
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