Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze banliyö hattındaki çalışmalar havadan görüntülendi

İstanbul’un en önemli ulaşım projelerinden olan Halkalı-Gebze banliyö hattında sona yaklaşıldı. İstasyon çalışmalarında sona gelinirken, bazı istasyonların isimlerinin tabelaları da takıldı. Hatta gelinen son durum ise havadan görüntülendi. Öte yandan projede yeni bir gelişme de yaşandı. İstasyon duraklarının isimlerinin bulunduğu tabelalar yerlerine konulurken, tabelaların yerleştirilmesi de görüntülendi.
Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze banliyö hattındaki çalışmalar havadan görüntülendi18 Ocak 2019, Cuma
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