Halkalı-Gebze banliyö hattı bugün Başkan Erdoğan tarafından açılıyor
Gebze - Halkalı Marmaray hattı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor. Dün sabah saatlerinden itibaren gün boyu aralıksız test seferleri yapılan Halkalı-Gebze banliyö hattı'nda trenler içinde yolcular varmış gibi istasyonlara yanaşıp bekleyip ardından diğer istasyonlara devam ettiği test sürüşleri de havadan görüntülendi. Peki, bugün açılacak Gebze - Halkalı metro hattı hangi duraklardan geçecek? Gebze - Halkalı sefer saatleri nasıl? Gebze - Halkalı metro hattında kaç durak var? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
12.03.2019 08:31
- Son Güncelleme: 12.03.2019 08:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce çalışmaları yürütülen Marmaray Projesi'ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik demir yolu hattında 13,6 kilometrelik Marmaray'ın açılışının ardından geriye kalan 63 kilometrelik demir yolu hattının hizmete girmesi için geri sayım başladı.
DİĞER GALERİLER