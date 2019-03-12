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Halkalı-Gebze banliyö hattı bugün Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

Gebze - Halkalı Marmaray hattı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor. Dün sabah saatlerinden itibaren gün boyu aralıksız test seferleri yapılan Halkalı-Gebze banliyö hattı'nda trenler içinde yolcular varmış gibi istasyonlara yanaşıp bekleyip ardından diğer istasyonlara devam ettiği test sürüşleri de havadan görüntülendi. Peki, bugün açılacak Gebze - Halkalı metro hattı hangi duraklardan geçecek? Gebze - Halkalı sefer saatleri nasıl? Gebze - Halkalı metro hattında kaç durak var? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

12.03.2019 08:31 - Son Güncelleme: 12.03.2019 08:31
Halkalı-Gebze banliyö hattı bugün Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hattında test seferleri dün gerçekleşti. Hat bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Halkalı-Gebze banliyö hattı bugün Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce çalışmaları yürütülen Marmaray Projesi'ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik demir yolu hattında 13,6 kilometrelik Marmaray'ın açılışının ardından geriye kalan 63 kilometrelik demir yolu hattının hizmete girmesi için geri sayım başladı.

Halkalı-Gebze banliyö hattı bugün Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya seyahat süresi 185 dakikadan 105 dakikaya inmiş olacak.

Halkalı-Gebze banliyö hattı bugün Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 istasyonun bulunacağı hatta Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak.

Halkalı-Gebze banliyö hattı bugün Başkan Erdoğan tarafından açılıyor

GEBZE-HALKALI HATTINDA BULUNAN İSTASYONLAR
Gebze-Halkalı hattında toplam 41 istasyon bulunuyor. İşte hattın güzergahı; Halkalı, Mustafa kemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy,Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, İbrahimağa,

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